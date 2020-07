Moradores de dois bairros reclamam de falta d´água em Pinheiral

Matéria publicada em 30 de julho de 2020, 11:57 horas

Pinheiral – A falta de água se tornou um problema constante para moradores de dois bairros de Pinheiral: Chalé e Cruzeiro, que ficam sem abastecimento por até cinco dias. O caso, segundo a comunidade, que recebeu apoio da vereadora Carmem Lúcia (PRTB), vem se agravando, principalmente, nessa época do ano, devido a falta de chuvas. A situação afeta pelo menos cinco mil moradores que afirmam que a falta de água prejudica o combate a pandemia de Covid-19.

Em ofício encaminhado à Cedae (Companhia de Abastecimento de Água e Esgoto), moradores reivindicam a construção ou ampliação do reservatório com capacidade para atendimento da cidade. A parlamentar argumenta, em seu ofício, que houve aumento no número de moradores, mas, porém, não houve ampliação da capacidade de captação de água para abastecer a população, que passa de cinco mil pessoas.

– Precisamos de soluções definitivas e não apenas medidas emergenciais, pois a situação vem se agravando a cada dia dia e piora com o aumento significativo da população – disse a parlamentar, cuja reclamação é reforçada pela moradora Rosângela Andrade. Ela que vive no bairro Cruzeiro II, disse que está sem água em casa há pelo menos quatro dias. “Me preocupo com os cuidados com a nossa higiene em tempo de pandemia, porque até mesmo para lavarmos as mãos não temos água suficiente”, reclamou a dona de casa.

Cedae

A Cedae informou que não há falta d’água generalizada nos dois bairros. A empresa afirma que houve redução no abastecimento no final de semana, causado por problemas no fornecimento de energia por parte da concessionária de energia elétrica – que interrompeu o funcionamento de bomba da Cedae -, já resolvido no último domingo. Desde então, o abastecimento foi restabelecido. A Cedae afirma ainda que, se forem fornecidos endereços, a empresa vai enviar técnicos, para resolver o problema, que segundo a empresa, é provavelmente pontual.