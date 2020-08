Moradores se reúnem para preservar margens do Rio Paraíba em Volta Redonda

Matéria publicada em 19 de agosto de 2020, 10:30 horas

Volta Redonda – Moradores do Aero Clube, Barreira Cravo, Jardim Veneza e San Reno, estão realizando um mutirão de limpeza nas margens do Rio Paraíba do Sul. A comunidade quer eliminar os focos de mosquitos e vem retirando os entulhos e lixos depositados irregularmente nas áreas verdes.

“Abracei a causa no início da pandemia junto com outros moradores e começamos a ampliar o espaço de lazer que já até recebeu o nome de ‘Jardim do Sol’”, disse Valdinéia Ferreira dos Santos, afirmando que o grupo vem recebendo novos adeptos.

Outra localidade que recebeu as ações dos moradores, nas proximidades do Aero Clube, também recebeu um nome especial e foi batizada pelos integrantes da ação como o nome de ‘Jardim Lua e Flor’. “É um trabalho de formiguinha no cuidado com natureza e com o Rio Paraíba”, contou Valdinéia.

Moradores do Edifício Santos Dumont, inaugurado em 2018, localizado na Beira Rio, no bairro Aero Clube, foram outros que aderiram ao projeto. “A frente do nosso prédio é voltada para o Rio Paraíba e estava abandonada, cheia de mato, e até lixo. Eu tinha ganhado umas duas mudinhas de frutas. Resolvi capinar, limpar e depois plantei as mudinhas. Me empolguei e os moradores do prédio e vizinhança gostaram”, relatou o morador José Luiz.

O jardim do senhor José revela mais de 20 arbustos de diferentes frutas, sendo que cada árvore é identificada por uma placa. “A ideia partiu de uma das moradoras que tem crianças. A partir daí começamos a colocar outros nomes, não só de crianças. Gostamos. Ficou algo bonito e educativo”, finalizou o morador.