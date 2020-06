Moradores sem máscaras nas ruas podem ser multados a partir deste sábado em Itatiaia

Matéria publicada em 26 de junho de 2020, 08:25 horas

Itatiaia – A partir das seis horas da manhã deste sábado, 27, quem estiver nas ruas e estabelecimentos sem máscara de proteção poderá ser multado. A medida foi divulgada por meio do decreto (N° 3.475 de 24 de junho de 2020), no boletim oficial do município. O uso de máscara facial profissional ou não profissional é obrigatório em áreas de circulação seja ela pública ou particular de acesso público, como, vias, calcadas, espaços comuns de shoppings, galerias, condomínios ou similares, bem como nas dependências do comercio em todo a cidade.

O descumprimento da lei pode gerar multa de R$ 212,90, pelo crime de infração de medida sanitária preventiva (art. 268, do Decreto-Lei n°2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal). Além disso, também é obrigatório estar de máscara nos meios de transporte público ou privado de passageiros e no desempenho de atividades laborais em ambientes compartilhados, nos setores público e privado.

O decreto municipal destaca que a medida foi tomada em consonância com reuniões periódicas com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e considerando que o município possui grande número de população flutuante. A medida prevê ainda que, no caso da pessoa oferecer resistência, ela poderá ser conduzida à unidade policial para ser apresentado à autoridade competente.

Os agentes municipais, em serviço nas barreiras sanitárias, também deverão orientar sobre a obrigatoriedade de utilização das máscaras de proteção facial e da aplicação de multa para o caso de resistência. Confira o decreto com todas as informações https://itatiaia.rj.gov.br/ arquivos/downloads/1104/1104_ 24062020221117.pdf