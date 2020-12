Morre aos 75 anos, dona Rute de Campos, comerciante de Volta Redonda

Matéria publicada em 28 de dezembro de 2020, 17:39 horas

Volta Redonda– Dona Rute do Carmo de Campos, de 75 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (28), ela estava internada no Hospital Unimed Volta Redonda com suspeita de Covid-19. Devido ao protocolo não haverá velório e o enterro está marcado para às 10h desta terça-feira (29), no Cemitério Portal da Saudade.

Dona Rute era comerciante e teve por muitos anos uma mercearia no térreo do Edifício Bandeirantes, no bairro Aterrado. Era uma pessoa conhecida e muito querida na cidade. Amigos e frequentadores da antiga mercearia lamentaram a perda nas redes sociais.