Morre em Barra Mansa criança ferida em incêndio

Barra Mansa – Morreu no final da tarde desta quinta-feira (24) o menino de quatro anos que se feriu durante um incêndio em uma casa da Rua Leonídia da Conceição, no bairro Vista Alegre, na tarde do dia 11 de agosto. A criança foi levada para a Santa Casa de Barra Mansa, onde ficou internada, em estado grave, na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica. O menino sofreu queimaduras extensas e não resistiu aos ferimentos.