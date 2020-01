Morre aos 89 anos ex-vereador e professor Luiz Moreira Netto

Matéria publicada em 28 de janeiro de 2020, 14:35 horas

Luiz Netto estava internado no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) do Hospital Unimed Volta Redonda

Volta Redonda- O professor e ex-vereador Luiz Moreira Netto, de 89 anos, morreu no início da tarde desta terça-feira (28), no Hospital Unimed Volta Redonda. Ele estava internado há alguns dias no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) da unidade. A causa da morte não foi divulgada.

O corpo do professor está sendo velado na Câmara Municipal de Volta Redonda. O enterro está marcado para esta quarta-feira (29), às 11h, no Cemitério Portal da Saudade.

Luiz Netto foi professor de história e trabalhou durante anos na ETPC (Escola Técnica Pandiá Calógeras). Luiz também foi vereador por três mandatos em Volta Redonda.