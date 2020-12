Morre Jorge Alves Lacerda, ex-colaborador do Clube dos Funcionários

Matéria publicada em 20 de dezembro de 2020, 12:14 horas

”Seu Jorge”, como era conhecido, já aposentado, foi um dos funcionários mais antigos do Clube

Volta Redonda – Membros do Clube dos Funcionários de Volta Redonda, utilizaram as redes sociais, na madrugada deste domingo, dia 20, para um manifesto de apoio à familiares e amigos de Jorge Alves Lacerda, de 90 anos, ex-colaborador do Clube, que morreu neste final de semana. A causa da morte não foi divulgada.

De acordo com Marcelo Argolo, responsável pela assessoria do Clube, ”Seu Jorge”, como era conhecido, já aposentado, foi um dos funcionários mais antigos do Clube dos Funcionários; e querido por muitos.

Em nota, o Clube deixou a seguinte mensagem ”Perdemos um grande personagem. Fez parte da história de várias gerações. Conhecia todo mundo pelo nome. Sabia quem eras as famílias, quem aprontava e quem andava certo. Durante muito tempo foi referência de tranquilidade, bom humor e simpatia em nossa portaria. O Clube dos Funcionários, seus diretores, conselheiros, grandes conselheiros, associados e colaboradores, se solidarizam com a família e amigos”.