Volta Redonda – Morreu na madrugada desse domingo (8), no Hospital São João Batista, Marco Antônio Francisco, irmão do prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto. Marco Ovo, como era conhecido, tinha 68 anos e era presidente do Clube Comercial, onde sofreu um AVC no último dia 18 de junho.

O falecimento foi comunicado às 4h57 da madrugada, na lista de transmissão no WhatsApp do prefeito. O velório será na Capela 1 do Portal da Saudade, às 9h.