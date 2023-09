Morre o radialista José Roberto Mendonça, em VR

Volta Redonda – O jornalista e radialista José Roberto Mendonça de 73 anos, morreu na manhã deste sábado (23), em Volta Redonda. Ele sofreu um infarto em sua casa, no bairro Belmonte. José Roberto chegou a ser socorrido e levado ao Hospital da Unimed, no Jardim Belvedere, mas não resistiu.

José Roberto foi funcionário da CSN e iniciou carreira no jornalismo em 1982, na Rádio Sul Fluminense, fazendo cobertura esportiva do Siderantim. Depois, trabalhou na extinta Rádio Nacional, retornando ao Sul Fluminense.

Nascido em Quatis, o jornalista criou o site de notícias ‘Destaque Popular’, com uma radioweb, através da qual transmitia música e jogos do Voltaço.

Muito querido pelos colegas e amigos do jornalismo regional, José Roberto Mendonça deixa um legado de companheirismo, amizade e amor pela profissão. O DIÁRIO DO VALE registra sua solidariedade e apoio aos familiares e amigos deste valoroso profissional da Comunicação do Sul do estado.

Ele deixa viúva e dois filhos. Até o momento não foi definido horário e local de velório e sepultamento. Com informações do Foco Regional.