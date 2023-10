Morre presidente do Conselho Fiscal da AAPVR

Volta Redonda – O presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, Ubirajara Vaz, lamentou a morte do presidente do Conselho Fiscal da entidade, Irineu Rosas, de 86 anos, na madrugada desta quarta-feira (11). O sepultamento está marcado para às 16h30min, no Cemitério de Pinheiral. Deixou a mulher, Maria José Corrêa Lino, cinco filhos e quatro netos.

“O Irineo era diretor da nossa associação há mais de 20 anos e sempre colaborou, seja no Conselho Fiscal, onde era presidente, seja no Conselho Consultivo, do qual também era membro. Vai fazer muita falta. Que Deus console sua esposa, demais parentes e amigos”, afirmou Ubirajara Vaz.