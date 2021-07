Moto roubada em São Paulo é recuperada pela GM na Vila Santa Cecília

Matéria publicada em 16 de julho de 2021, 12:08 horas

Volta Redonda-Uma motocicleta que havia sido roubada em março deste ano na cidade de São Paulo foi recuperada pela Guarda Municipal(GM) na Vila Santa Cecília.

De acordo com a GM veículo estava estacionado na Rua 12, na Vila Santa Cecília, e após ser recuperado na noite de quinta-feira, 15, ele encaminhado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP).

Segundo João Batista dos Reis, comandante da GM, os agentes estavam em patrulhamento quando notaram que a motocicleta estava com a placa amassada. Em seguida, os guardas perceberam que ela era falsa; pois continha três letras e um número, com os dizeres: “ROD GR4U” – fazendo alusão à gíria “Rodando no Grau”, usada por grupos de motoqueiros para se referirem a manobras perigosas.

Pelo número do chassi, os guardas descobriram que a motocicleta havia sido roubada no dia 1º de março, em São Paulo. Os agentes aguardaram a chegada do condutor no local, mas como ele não apareceu, o veículo foi removido e encaminhado à delegacia, onde o registro do caso foi feito e o proprietário seria comunicado.

O comandante da Guarda Municipal destacou a importância dos agentes estarem nas ruas e atentos.

“A Guarda Municipal está atenta e vigilante o tempo todo e a população pode contar conosco. Essa motocicleta havia sido roubada na cidade de São Paulo e poderia estar sendo usada em outros ilícitos em Volta Redonda. Ostentava uma placa falsa, o que facilita ainda mais a prática de irregularidades e crimes. Por isso fizemos a remoção até a delegacia, que realizou a apreensão para devolução ao proprietário”, ressaltou Batista.