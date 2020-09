Acidente na BR-393, em Volta Redonda, deixa motociclista ferido 

Matéria publicada em 19 de setembro de 2020, 10:40 horas

Volta Redonda – Um homem, de 44 anos, ficou ferido ao bater com a moto que pilotava, num carro. O acidente foi na manhã deste sábado, dia 19, na BR-393, Km 285, próximo ao trevo do bairro Água Limpa, em Volta Redonda.

A vítima foi levada para o Hospital São João Batista. Policiais rodoviários federais, que estiveram disseram que o motorista do carro fugiu, mas que a placa dianteira do veículo caiu no local do acidente e foi apreendida.