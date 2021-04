Volta Redonda – Um homem, de 26 anos, ficou ferido após colidir o carro que conduzia contra o portão de uma residência na Avenida Álimo Antônio Francisco, no bairro Jardim Belvedere, em Volta Redonda, no domingo (18).

