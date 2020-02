Motoristas estão respeitando rotatividade em novo sistema de estacionamento

Matéria publicada em 7 de fevereiro de 2020, 15:36 horas

Volta Redonda – O estacionamento rotativo, que funciona há cerca de um mês no município, vem sendo respeitado pelos motoristas, segundo informou a empresa que administra o serviço. O novo sistema de cobrança pelo uso das vagas, com o sistema DigiPare, foi implantado inicialmente na Vila Santa Cecília e na Avenida Amaral Peixoto.

O aplicativo pode ser baixado em qualquer celular. E mais: existe ainda a opção de pagar diretamente com os monitores ou através dos pontos de vendas em diversas localidades.

O aposentado Edvaldo Soares, de 59 anos, elogiou a tecnologia e as opções de pagamento de tarifas pelo VR Parking. “Hoje, a gente faz quase tudo pelo celular e paga quase tudo através de cartão de crédito, duas opções que combinaram muito bem nesse novo sistema”, disse. Ele também destacou o aumento a ampliação do número de vagas. “Nossa cidade precisa de mais opções para parar carro”, completou.

Jorge Luiz de Oliveira, de 63 anos, ressalta que a cobrança de tarifa é necessária uma vez que estacionar nos principais centros comerciais, segundo ele, se tornava uma tarefa quase impossível. Na opinião dele, a dificuldade era uma realidade enfrentada até mesmo para quem utiliza o cartão do idoso, com direito a vaga especial.

“Era uma verdadeira maratona ou um ato de sorte”, contou, enfatizando que o sistema implantado pela VR Parking tem se mostrando bastante organizado. “Os atendentes são atenciosos e isso faz toda a diferença, porque muita gente ainda tem dúvidas sobre formas de pagamento e a praticidade ofertada pela empresa para agilizar a vida do motorista”, completou o aposentado, comemorando ainda o aumento do número de vagas, entre elas para portadores de necessidades especiais e idosos, que têm direito a gratuidade no estacionamento por até três horas em uma mesma vaga.

Novas vagas

Com a implantação do estacionamento, a VR Parking disponibilizará aos motoristas 5.393 vagas. Na Vila Santa Cecília, são 1.521 vagas, sendo que 105 para idosos, 34 vagas para PNE´s (Portadores de Necessidades Especiais); e 252 para motos. Já a Avenida Amaral Peixoto conta com 457 vagas. O número de seis vagas destinadas para idosos aumentou para 20, além de nove para pessoas com necessidades especiais e 104 para motocicletas.

Próxima etapa

O próximo passo da empresa será estender o estacionamento rotativo para o Aterrado, ofertando 1.690 vagas. A data para ampliar o sistema para esta localidade, não foi definida ainda.

Tarifas

Zona Azul, área central dos bairros que já possuem o sistema hoje, 30 minutos: R$ 1,25/ 60 min a R$ 2,50, máximo de três horas;

Zona Verde, área central dos bairros que não possuem o sistema. 30 min: R$ 1,00/ 60 min R$ 2,00. Máximo de três horas;

Zona Laranja, área limítrofes às áreas centrais das Zonas Azul e Verde, 30 min a R$ 0,75/ 60 min; R$ 1,50. Máximo de quatro horas;

Motos: em todas as zonas, R$ 0,50 por 30 min. R$ 1,00 por 60 minutos. O que varia é o tempo máximo, sendo de três nas zonas Azul e Verde ou quatro horas nas demais.