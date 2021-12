MP realiza debate virtual sobre direitos das crianças e adolescentes

Matéria publicada em 10 de dezembro de 2021, 08:07 horas

Rio de Janeiro – A proteção dos direitos de crianças e adolescentes na internet será debatida em audiência pública promovida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), nesta sexta-feira, dia 10, a partir das 14h. O evento será transmitido pelo canal do Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso (IERBB/MPRJ) no Youtube. As inscrições devem ser feitas exclusivamente no site do IERBB.