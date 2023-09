MPRJ promove capacitação de guardas municipais

Rio – O Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ((IERBB/MPRJ)) vai promover, em outubro, o 3º Encontro de Capacitação de Guardas Municipais. O evento terá a participação de prefeituras, como foi discutido em encontro entre o procurador-geral de Justiça, Luciano Mattos, e o coordenador-geral de Segurança Pública do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), Alexandre Themístocles, e o presidente da Associação Estadual dos Municípios do Rio de Janeiro (Aemerj), André Português, nesta terça-feira (19/09).

“O fortalecimento das guardas municipais é fundamental e essa capacitação fará com que todos, municípios, estados e União trabalhem de forma integrada, contribuindo para a segurança da população. Gostaria de agradecer a parceria da Aemerj porque é nosso objetivo, cada vez mais crescente, o de investir nessa capacitação. Há reconhecimento do Supremo Tribunal Federal de que as guardas municipais integram o Sistema de Segurança Pública”, afirmou Luciano Mattos.

Para o presidente da associação, a interlocução do MPRJ com as prefeituras é fundamental para o fortalecimento da segurança pública nos municípios. “Hoje a guarda municipal já se integrou à área de segurança pública e, por isso, essa é uma grande iniciativa do procurador-geral de Justiça. Capacitar melhor a guarda permitirá observarmos um melhor resultado para a população”, declarou André Português.

Segundo Alexandre Themístocles, a parceria entre MPRJ e Aemerj faz parte de um projeto maior de incremento da segurança pública nos municípios do Rio. “Essa iniciativa está em conformidade com o Plano Nacional de Segurança Pública e com o Plano Diretor de Segurança Pública do MPRJ. O corpo de professores é indicado pelo IERRB/MPRJ e conta com promotores de Justiça, delegados da polícia, oficiais da Polícia Militar e integrantes de guardas municipais”, disse o coordenador-geral de Segurança Pública do MPRJ.