MRS fará manutenção em passagem de nível da Vargem Grande

Matéria publicada em 9 de junho de 2022, 15:13 horas

Barra do Piraí – A MRS – concessionária que administra a linha férrea em Barra do Piraí – realizará no sábado, dia 11, manutenção em passagem de nível no bairro Vargem Grande. A nota da empresa ainda informa que a atuação se dará de forma preventiva, das 7h30 às 11h30, com interdição total da circulação de veículos naquele ponto.

O objetivo é promover melhorias com foco em segurança, tanto para a população, que por ali passa, quanto para a operação ferroviária. A prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria de Obras Públicas, estará presente no local dando apoio, tanto com a autorização da atividade quanto na orientação de condutores de veículos durante esse período.