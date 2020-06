MRS faz nova doação de 800 cestas básicas e kits de higiene em Vassouras e Barra do Piraí

Matéria publicada em 16 de junho de 2020, 16:48 horas

Sul Fluminense– Neste mês, a MRS completa o ciclo de doações de cestas básicas e kits de higiene. A ação vem sendo realizada desde abril, em parceria com instituições sociais ou secretarias de Assistência Social de 38 municípios nos três estados – Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo – onde a empresa atua.

Nesta fase, as cidades de Vassouras e Barra do Piraí receberão 800 cestas e kits. Em Vassouras, serão entregues, nesta quarta-feira, dia 17, 300 cestas e kits à prefeitura da cidade. Em Barra do Piraí, a Secretaria Municipal de Assistência Social vai receber 500 cestas e kits nesta quinta-feira, dia 18. Nas duas cidades, o encaminhamento dos itens às famílias cadastradas em programas sociais será feito pelo poder público.

No total, as entregas feitas desde abril disponibilizaram 720 mil itens, entre alimentos e produtos de higiene pessoal e limpeza, numa iniciativa que foi coordenada com órgãos municipais, como secretarias de assistência social e instituições de amparo. O valor investido nas ações sociais para as 38 cidades é equivalente a R$ 1,35 milhão.

– A MRS está concluindo um ciclo de doações de cestas básicas e kits de higiene. Iniciamos essa ação em abril e foram doadas mais de 15 mil cestas e kits em 38 municípios onde nossa malha está presente Nosso objetivo foi contribuir para reduzir o impacto da Covid-19 nas populações mais vulneráveis, uma vez que o nosso entendimento é de que a solidariedade é essencial para que esse momento seja superado – disse a gerente geral de Relações Institucionais RJ, Rosa Cassar.