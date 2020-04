MRS Logística doa 450 cestas básicas à prefeitura de Pinheiral para distribuir às famílias carentes

Matéria publicada em 28 de abril de 2020, 14:48 horas

Pinheiral- A MRS Logística doou nesta terça-feira, dia 28, 450 cestas básicas para a prefeitura de Pinheiral, que vai direcionar os alimentos às famílias que estão passando por dificuldades este momento da pandemia do novo coronavírus.

O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa esteve na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos para receber de um representante da rede ferroviária, as doações.

– Quero fazer um agradecimento muito especial à empresa MRS Logística pela parceria que firmamos nos últimos quatro anos. Essas cestas serão distribuídas em todos nossos equipamentos da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e, serão muito importantes neste trabalho que estamos fazendo para diminuir o impacto da pandemia do novo corovavírus em Pinheiral – disse o prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Patrícia Rivello, destacou a importância da doação das cestas para as famílias em situação de vulnerabilidade de Pinheiral.

– Com essas cestas vamos complementar e ajudar todas as famílias que são cadastradas no Centro de Referência de Assistência Social. O momento é muito difícil, várias famílias estão sem trabalhar e sem ganho. O Cras vai servir como porta de entrada para essas famílias receberem essa colaboração – disse Patrícia.