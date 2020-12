MRS promove ações de solidariedade na região

Matéria publicada em 30 de dezembro de 2020, 18:26 horas

Estado do Rio– A MRS, em 2020, reforçou ações de responsabilidade social e de envolvimento com as comunidades próximas à via. No Estado do Rio, a Campanha de Natal foi realizada nos municípios de Mangaratiba, Itaguaí, Seropédica, Barra do Piraí, Mendes, Vassouras, Levy Gasparian, Paraíba do Sul e Três Rios. Foram doados 3900 itens, como caixas de bombons e itens natalinos

A empresa informou sempre teve uma atuação social muito próxima, papel que foi ainda mais importante num ano marcado pelos efeitos da pandemia do novo coronavírus. Alguns dos grupos que receberam as doações: Pastoral da Criança da paróquia Nossa Senhora da Conceição, de Comendador Levy Gasparian; Pastoral da Criança da paróquia Santo Antônio dos Pobres da cidade de Paraíba do Sul; Conferencia Vicentini da Paróquia de Santa Luzia, Pastoral da Criança da comunidade São Francisco de Assis, Igreja do Nazareno e o Grupo Solidário, todos no bairro Vila Isabel, em Três Rios. Em Barra do Piraí, as instituições atendidas foram a Pastoral da Criança (Bairro Carvão), e a sociedade Pestalozzi dos bairros Química, São Luiz e Cantão.