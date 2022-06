Mudas são plantadas em escolas dos distritos de Antônio Rocha e Floriano

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, realizou nesta terça-feira, dia 7, atividades de plantio de mudas nas escolas municipais Antônio Rocha, às 10h, e Bartholomeu Anacleto, em Floriano, às 14h. O evento contou com a participação dos alunos das escolas, que plantaram diversas mudas frutíferas e mudas nativas da mata atlântica.

A assistente técnica da Secretaria de Meio Ambiente, Isabella Lima, comentou sobre a realização do plantio nas unidades de ensino. “Hoje realizamos mais uma ação em prol da semana do meio ambiente e as escolas citadas foram escolhidas na gincana para participar das atividades. Hoje foram realizados plantios de 30 mudas de árvores nativas nas unidades de ensino, com participação das crianças do colégio. Elas plantaram e aprenderam um pouco mais sobre a importância de realizar os cuidados com o meio ambiente” relatou Isabella.

Outra pessoa que destacou as atividades realizadas foi a diretora da Escola de Antônio Rocha, Regina Célia, que já pensa na mentalidade que seus alunos terão para o futuro realizando estas atividades.

“Hoje foi um momento muito especial em nossa escola. Em comemoração à Semana do Meio Ambiente, nossos alunos tiveram o prazer de realizar um plantio de mudas, que também faz parte do projeto de educação ambiental que a escola está desenvolvendo para o futuro. Hoje contamos com os alunos da turma do 6º Ano e os alunos representantes, que estão levando o cuidado com o nosso planeta para a vida, transcendendo de geração para geração”, destacou a diretora.

O secretário de Meio Ambiente, Vinícius Azevedo, comentou sobre as ações e os benefícios à população. “Estas atividades são de extrema importância para os munícipes aprenderem um pouco mais sobre a sustentabilidade e preservação da natureza e do meio ambiente. Seguimos firmes e empenhados para trazer essa conscientização para a atual geração e para as gerações futuras”, ressaltou o secretário.

As atividades da Semana do Meio Ambiente seguem até o próximo sábado, 11: