Mulher com sintomas de Covid-19 alega não ter sido atendida no Hospital do Retiro e São João Batista

Matéria publicada em 19 de março de 2021, 10:05 horas

Volta Redonda- O Diário do Vale recebeu uma reclamação de uma moradora de Volta Redonda de nome Luciana, mãe de três filhos, que mesmo alegando estar com sintomas da Covid-19, não foi atendida nos Hospitais do Retiro e São João Batista.

Segundo informações da moradora, ao chegar no hospital do Retiro na noite de quarta-feira, dia 17, ela foi informada que não poderia ser atendida, pois não havia médico disponível naquele momento. Ao se dirigir ao hospital São João Batista, também lhe informaram não haver médico para atendê-la.

Em nota a direção do Hospital Munir Rafful, no bairro Retiro, informou que destacou um médico para fazer o atendimento a pacientes sem risco de vida. O paciente, quando chega ao hospital, passa por uma triagem feita por enfermeiros e técnicos de enfermagem, que fazem a classificação de risco diante dos sintomas do momento.

A cor verde na classificação é direcionada a pacientes sem risco de vida, já os casos mais graves são identificados na classificação na cor amarela e vermelha, sendo assim direcionados aos médicos que estão atendendo a casos de gravidade mais elevada.

Já no Hospital São João Batista o atendimento médico a pacientes no setor de urgência e emergência estava sendo feito normalmente na quarta-feira. A Prefeitura de Volta Redonda ratificou que está fazendo de tudo para amenizar essa situação, já foi iniciada a contratação de médicos para a rede pública nesta semana.