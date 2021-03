Matéria publicada em 9 de março de 2021, 08:45 horas

Volta Redonda- No Dia Internacional da Mulher, celebrado ontem, dia 8, a coordenação do Mep (Movimento Ética na Política) anunciou e prestou homenagens a algumas mulheres que se destacaram em Volta Redonda.

O evento que faz parte da Semana de Sensibilização de acolhida aos novos alunos do Pré-Vestibular Cidadão, aconteceu na sala de aula virtual do Mep.

Quatro mulheres destacadas em 2019, devido a pandemia iniciada em março de 2020, também foram diplomadas e homenageadas.

E entre as mulheres destaque homenageadas pelo Mep em referência ao ano de 2020 está Abigail Ribeiro Gomes, paulista, mãe, graduada em Letras Português/Inglês – Literaturas pela Universidade de Taubaté, mestra de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade e doutorada em Letras – Literatura Brasileira na UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), e coordenadora da equipe de linguagem e conselheira no Mep.

Outra homenageada pelo Mep é Aurora de Oliveira Bastos, mineira, bisavó, líder comunitária, chegou em Volta Redonda no ano 1956, formou-se na ‘Escola dos grupos de base das CEB’s, ajudou o esposo Jorge Bastos na criação da associação de Moradores do bairro Retiro. D. Aurora, ativa até hoje na luta por moradia e Direitos Humanos, atualmente incorporou a luta em defesa do meio ambiente.

O Mep também homenageou a jornalista Terezinha Tânia de Souza Cruz Victorino, mineira, que aos 15 anos veio para Volta Redonda, onde seguiu os estudos e graduou-se em jornalismo pela UBM (Turma 1994), graças aos esforços de avós e tios.

Estudante, ela atuou no Semanário Opção. Ainda na década de 1990 foi admitida pelo Jornal A Voz da Cidade, onde atua até hoje. Tânia, sempre fez a diferença nas suas reportagens pela isenção. Tânia é casada e mãe de duas filhas.

E entre as Mulheres Destaques em 2019, e que também foram certificadas estão Flávia Siqueira Lemos, jovem, líder comunitária da ‘Ocupação D. Waldyr Calheiros’; Juliana Resende Lourenço Raja Gabaglia, professora de matemática e coordenadora do Pré-Vestibular do Mep-Núcleo Retiro; Nirlene Pirassol Tepedino, pedagoga, participou da Pastoral Carcerária, conselheira e atuante na equipe pedagógica do Mep e Renata Ferreira, professora, ativa em diversos projetos envolvendo educação, arte e direitos humanos, onde atualmente atua no inédito Coletivo Mina Preta.

Durante a cerimônia, as mulheres destacadas emocionadas agradeceram as homenagens, onde Dona Aurora Bastos, de 83 anos encantou a juventude com sua fala precisa e esperançosa.