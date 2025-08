Mumuzinho agita Expo VR com show de samba e pagode

Volta Redonda – A noite desta sexta-feira (1º) promete muita emoção e alto-astral na Expo VR 2025 na Ilha São João, com o aguardado show do cantor Mumuzinho, às 22h, no Palco SESC, principal espaço musical do evento. Carismático e com uma carreira consolidada, o artista sobe ao palco trazendo um repertório que mistura romantismo, irreverência e o melhor do samba e do pagode.

O público pode esperar uma apresentação cheia de energia, com sucessos que embalam diferentes gerações. Entre as músicas que não devem faltar no show estão “Fulminante”, “Eu Mereço Ser Feliz” e “Curto Circuito, além de releituras de clássicos do samba que sempre conquistam multidões.

O show integra a programação cultural da Expo VR 2025, que segue até domingo (3), com entrada gratuita e mais de 250 atrações para todos os públicos. A estrutura na Ilha São João conta com acessibilidade para pessoas com deficiência (PCDs), e a programação completa pode ser consultada no site oficial: www.expovr.com.br.