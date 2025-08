Mumuzinho reúne mais de 5 mil pessoas na Ilha São João

Volta Redonda – O cantor Mumuzinho foi a atração principal da primeira noite de shows da Expo VR 2025, nesta sexta-feira (1º), no Palco SESC, montado na Ilha São João. A apresentação reuniu um público estimado em mais de 5 mil pessoas, que acompanharam um repertório marcado por sucessos da carreira e releituras de clássicos do samba.

Com uma performance descontraída e bem-humorada, Mumuzinho interpretou seus grandes sucessos, intercalando momentos de interação com a plateia e trechos mais românticos, já característicos de suas apresentações.

O show abriu oficialmente a programação musical do palco principal da Expo VR, que segue até domingo (3), com entrada gratuita e atrações para diferentes públicos. Neste sábado (2), sobem ao Palco SESC a cantora Cátia Valois e o cantor e compositor Zeca Baleiro. No domingo (3), o encerramento da programação musical fica por conta da cantora IZA.

A Ilha São João conta com estrutura de acessibilidade para pessoas com deficiência (PCDs). A programação completa está disponível no site oficial do evento: www.expovr.com.br.