Municípios firmam acordo para projeto de preservação do Rio Paraíba

Matéria publicada em 18 de fevereiro de 2020, 10:11 horas

Pinheiral – O Comitê de Bacia Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul (CBH-MPS), assinou acordo de cooperação técnica, com municípios da região para a execução de projetos ambientais visando a preservação do Rio Paraíba do Sul. Os investimentos estão orçados em cerca de R$ 1,5 milhão a serem aplicados no Sistema de Esgotamento Sanitário e no Cílios do Paraíba, que é reflorestamento das áreas às margens do Rio Paraíba.

O acordo foi assinado por Itatiaia, Quatis, Barra Mansa e Volta Redonda, todas inseridas no programa. Itatiaia e Volta Redonda foram contempladas com o projeto de cooperação técnica para Esgotamento Sanitário. A medida visa elaboração de estudo de concepção, projeto básico e executivo e estudo ambiental para implantação desse sistema em toda a cidade. Segundo o Comitê de Bacia, Volta Redonda vai receber investimento em torno de R$ 900 mil.

Os demais municípios recebem o projeto “Cílios do Paraíba”. Ao assinar o acordo, o município assume o interesse pelo projeto, assim como se disponibilizar para informações visando a execução do mesmo, além do compromisso de desenvolvimento de ações de educação ambiental. O acordo com os municípios foi firmado durante Reunião Plenária do CBH-MPS, nessa segunda-feira, no Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ, Campus Nilo Peçanha, Pinheiral-RJ.

Cílios – Os chamados “Cílios do Paraíba” consistem no reflorestamento das margens do Rio Paraíba do Sul, criando um espaço com uso de materiais sustentáveis, visando boas práticas ambientais e promovendo melhoria da qualidade de vida das pessoas.

Comitês de Bacias fecha parceria com empresas

O apresentação do VIII Encontro Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas, ECOB, reuniu representantes de instituições públicas e privadas da região, como a prefeitura de Itatiaia, além das empresas Hyundai Heavy Industries, ArcelorMittal, Firjan, ICMBio, Academia Militar das Agulhas Negras e representantes de Comitês de Bacias do Estado.

O coordenador do Fórum Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográficas, José Arimatéia de Oliveira, falou sobre a importância da preservação das águas do Rio Paraíba. O tema volta em discussão nos dias 18 e 20 de maio em Penedo, distrito de Itatiaia. Anualmente o ECOB reúne representantes dos nove comitês fluminenses, alunos de diferentes instituições de ensino, pesquisadores, entre outros, para debater a gestão compartilhada da água, divulgar projetos e trocar experiência sobre recursos hídricos.

Fórum Fluminense

A organização do ECOB cabe ao Fórum Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro (FFCBH) que é um colegiado formado pelos Comitês de Bacias do Estado do Rio de Janeiro. O FFCBH tem dentre seus objetivos promover a articulação, a troca de experiências e informações entre os Comitês, visando seu fortalecimento e o aperfeiçoamento da gestão de recursos hídricos. O Fórum também atua em facilitar a interlocução dos Comitês com instituições governamentais ou não governamentais relacionadas, direta ou indiretamente, a recursos hídricos. Desta forma busca-se atingir um objetivo maior que inclui o aperfeiçoamento dos Sistemas Estaduais e Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e, consequentemente, a melhoria da qualidade e o aumento da quantidade de água.