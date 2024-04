Munir Neto pede melhorias nas rodovias estaduais da Região Sul Fluminense

Volta Redonda – O deputado estadual Munir Neto (PSD) se encontrou, nesta quinta-feira (25), com o presidente do Departamento de Estradas de Rodagens do Estado do Rio de Janeiro, Pedro Henrique de Oliveira Ramos. O objetivo foi solicitar melhorias nas rodovias estaduais que cortam municípios do Sul Fluminense.

Dentre os pedidos, Munir destacou a capina, roçada e operação tapa buraco nas RJ-153, que liga Volta Redonda ao distrito de Amparo; na RJ-155, que liga Barra Mansa a Angra dos Reis; e o recapeamento asfáltico na RJ-141 (Barra do Piraí) e RJ-163 (Visconde de Mauá).

“Fizemos inúmeras indicações na Alerj solicitando a melhoria de importantes rodovias que cortam as cidades da nossa região. Pedimos capina, roçada, tapa buraco, recapeamento asfáltico e sinalização. Juntamos tudo e levamos ao conhecimento do presidente. Ele ficou de fazer uma visita junto com a gente, aqui no Sul Fluminense na primeira quinzena de maio e resolver todas as nossas demandas”, destacou o parlamentar.

Estrada Roma x Getulândia

Munir pediu apoio do governo do estado no recapeamento da rodovia que liga o bairro Roma, em Volta Redonda, ao distrito de Getulândia, em Rio Claro.

“A Rodovia que liga o Roma à Getulândia, principal via utilizada para pessoas que vão para Rio Claro e Angra dos Reis, precisa urgente de um recapeamento asfáltico em toda sua extensão. Todos os dias passam muitos veículos na localidade, portanto, pedimos para que o DER e o governo do estado nos ajude em mais essa questão”, concluiu Munir.