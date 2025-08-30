sábado, 30 agosto 2025
Museu Vassouras é inaugurado com presença do governador Cláudio Castro

Casarão de 1848 ficou em obras por sete anos e poderá ser visitado a partir de domingo (31)  

by Weylla dos Reis Gonçalves Chaves

Vassouras – Após sete anos de obras o Museu Vassouras foi inaugurado neste sábado (30). Instalado em um casarão colonial de 1848 que abrigou o antigo Hospital Nossa Senhora da Conceição, o espaço que foi totalmente restaurado é uma iniciativa do Instituto Vassouras Cultural (IVC), fundado com o objetivo de valorizar a história, a cultura e a identidade do Vale do Café, região composta por 15 cidades fluminenses.

Casarão passou por sete anos de obras e agora poderá ser visitado pelo público

O  governador Cláudio Castro participou da inauguração. “É emocionante ver um espaço tão emblemático da nossa história renascer com essa força, por meio de uma iniciativa tão incrível. O Museu Vassouras é mais do que uma homenagem ao passado: é uma ponte viva com o futuro, promovendo cultura, educação e turismo para todo o nosso estado. Um exemplo de iniciativa a ser seguida por outros municípios. Nossa gestão também não tem medido esforços e já investiu mais de R$ 1 bilhão só em Cultura, especialmente no interior, que voltou a ganhar protagonismo no setor”, destacou Cláudio Castro durante a cerimônia, ao lado de autoridades locais, representantes do setor cultural, empresários e moradores da região.

 

O Museu Vassouras será aberto ao público no domingo (31), com visitação gratuita até às 17h. Com 3.331 m² de área construída, o espaço abriga salas de exposição, auditório, ambientes multimídia, café, loja, pátio e jardins. O projeto arquitetônico respeitou as características originais do casarão, tombado pelo Instituto de Patrimônio Histórico Nacional (Iphan), e transformou as ruínas em um moderno centro cultural.

“Uma vez ouvi uma frase que ilustra bem este momento: quando se abre um equipamento cultural, se abre um refúgio para mentes e almas”, disse a secretária de estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros.

A exposição inaugural, “Chegança”, tem abertura marcada para novembro e apresentará obras de artistas contemporâneos como Beatriz Milhazes, Aline Motta e Sônia Gomes, além da obra Composição (Figura Só) (1930), de Tarsila do Amaral, atualmente no acervo do Masp. Dividida em três núcleos — “Folias”, “Vapor” e “Milagre” —, a mostra é curada por Marcelo Campos (MAR) e Thayná Trindade, e mergulha nas tradições, memórias e transformações do Vale do Café.

Programação

Com programação educativa já iniciada desde janeiro e expectativa de intensa atividade cultural, o novo museu promete se firmar como um polo de fomento à cultura e ao turismo no interior do estado. Para Ronaldo Cezar Coelho, idealizador do projeto, a abertura marca um novo momento para a região.

“Mais do que um museu, este é um espaço de autoestima, de geração de renda e de valorização do nosso legado. O Vale do Café tem muito a contar, e agora tem um lugar para isso,” ressaltou, se dizendo lisonjeado com a presença do governador e demais autoridades.

Entre as autoridades, também estiveram na inauguração: Gustavo Tutuca, secretário de estado de Turismo; Nicola Miccione, secretário de estado da Casa Cívil, e Luís Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal.

 

