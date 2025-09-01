segunda-feira, 1 setembro 2025
Fale conosco

Musical infantil “Moana” chega à Itatiaia neste sábado (6)

Exibição gratuita é uma ação especial do programa Diversão em Cena, promovido pela Fundação ArcelorMittal

by arthur

Foto: Divulgação

Itatiaia – As aventuras de “Moana” chegam a Itatiaia neste sábado (6), em um musical que promete encantar públicos de todas as idades. A apresentação integra a temporada 2025 do Diversão em Cena, programa de democratização do acesso à cultura promovido pela Fundação ArcelorMittal, em uma ação especial no município. Com classificação livre e acessibilidade em Libras, o espetáculo será encenado às 16h, na quadra esportiva da Praça da Emancipação, no bairro Campo Alegre.

Inspirada no longa-metragem da Disney, a peça conta a história de Moana, uma jovem da Oceania em uma missão para salvar seu povo. Durante a jornada, ela conhece o poderoso semideus lendário Maui, que a guia em sua busca para se tornar mestre em encontrar caminhos. Juntos, eles navegam pelos mares em uma viagem incrível, que o público acompanhará atrave´s de uma proposta interativa, música ao vivo e visual impecável.

Recomendado para crianças a partir de 3 anos, o espetáculo é assinado pela companhia Cyntilante Produções, de Belo Horizonte (MG).

 

15 anos de Diversão em Cena

A Fundação ArcelorMittal criou o programa Diversão em Cena em 2010. Desde então, mais de 1 milhão de pessoas já assistiram às centenas de apresentações gratuitas ou a preços populares em vários estados: Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Mato Grosso do Sul.

“Apoiar iniciativas que promovam o intercâmbio cultural e ampliem o acesso da população às múltiplas manifestações artísticas é fundamental para valorizar nossa cultura e fortalecer nossa identidade. No Brasil, um país de riqueza cultural incomparável, esses investimentos são essenciais para preservar e celebrar nossa diversidade”, afirma Camila Valverde, diretora-executiva da Fundação ArcelorMittal.

A apresentação é viabilizada através de recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com o apoio da Prefeitura de Itatiaia.

 

Fundação ArcelorMittal

Há mais de três décadas, a Fundação ArcelorMittal é a organização dedicada a direcionar os investimentos sociais do Grupo ArcelorMittal, maior produtor de aço do país e líder no mercado global. Com o propósito de criar oportunidades, a Fundação ArcelorMittal busca promover o impacto social positivo, por meio da educação, do esporte e da cultura. Anualmente, cerca de 450 mil pessoas são alcançadas pelas iniciativas promovidas em cidades de todo o país. Saiba mais em famb.org.br.

 

FICHA TÉCNICA

Elenco: Vivian Germano, Matheus Dias, Marinah Velasques | Adaptação, direção, iluminação e cenário: Fernando Bustamante | Cenotécnicos: Gastão e Paulo Viana/ Figurino: Ricca Costumes.

Você também pode gostar

Homem morre e vítima fica ferida após 20...

Equipe de Barra Mansa garante medalhas no Mundial...

Foragido da Justiça é preso com drogas em...

Flamengo e Grêmio empatam no Maracanã

Colisão traseira na Dutra, em Barra Mansa, deixa...

INSS restabelece exigência de aval judicial em empréstimos...

Pastora e bailarina Hosana Cruz está em ação...

UFF Campus Aterrado recebe 2ª fase do vestibular...

Barra Mansa promove 2ª etapa do Torneio de...

Valença recebe a 1ª edição do Desafio “O...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996