Musical infantil “Moana” chega à Itatiaia neste sábado (6)

Itatiaia – As aventuras de “Moana” chegam a Itatiaia neste sábado (6), em um musical que promete encantar públicos de todas as idades. A apresentação integra a temporada 2025 do Diversão em Cena, programa de democratização do acesso à cultura promovido pela Fundação ArcelorMittal, em uma ação especial no município. Com classificação livre e acessibilidade em Libras, o espetáculo será encenado às 16h, na quadra esportiva da Praça da Emancipação, no bairro Campo Alegre.

Inspirada no longa-metragem da Disney, a peça conta a história de Moana, uma jovem da Oceania em uma missão para salvar seu povo. Durante a jornada, ela conhece o poderoso semideus lendário Maui, que a guia em sua busca para se tornar mestre em encontrar caminhos. Juntos, eles navegam pelos mares em uma viagem incrível, que o público acompanhará atrave´s de uma proposta interativa, música ao vivo e visual impecável.

Recomendado para crianças a partir de 3 anos, o espetáculo é assinado pela companhia Cyntilante Produções, de Belo Horizonte (MG).

15 anos de Diversão em Cena

A Fundação ArcelorMittal criou o programa Diversão em Cena em 2010. Desde então, mais de 1 milhão de pessoas já assistiram às centenas de apresentações gratuitas ou a preços populares em vários estados: Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Mato Grosso do Sul.

“Apoiar iniciativas que promovam o intercâmbio cultural e ampliem o acesso da população às múltiplas manifestações artísticas é fundamental para valorizar nossa cultura e fortalecer nossa identidade. No Brasil, um país de riqueza cultural incomparável, esses investimentos são essenciais para preservar e celebrar nossa diversidade”, afirma Camila Valverde, diretora-executiva da Fundação ArcelorMittal.

A apresentação é viabilizada através de recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com o apoio da Prefeitura de Itatiaia.

Fundação ArcelorMittal

Há mais de três décadas, a Fundação ArcelorMittal é a organização dedicada a direcionar os investimentos sociais do Grupo ArcelorMittal, maior produtor de aço do país e líder no mercado global. Com o propósito de criar oportunidades, a Fundação ArcelorMittal busca promover o impacto social positivo, por meio da educação, do esporte e da cultura. Anualmente, cerca de 450 mil pessoas são alcançadas pelas iniciativas promovidas em cidades de todo o país. Saiba mais em famb.org.br.

FICHA TÉCNICA

Elenco: Vivian Germano, Matheus Dias, Marinah Velasques | Adaptação, direção, iluminação e cenário: Fernando Bustamante | Cenotécnicos: Gastão e Paulo Viana/ Figurino: Ricca Costumes.