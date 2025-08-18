Mutirão de cirurgias no HSJB beneficia 55 pacientes em Volta Redonda

Volta Redonda – O Hospital São João Batista (HSJB) realizou, entre sexta-feira (15) e sábado (16), um mutirão de cirurgias que atendeu 55 pacientes. A maior parte dos procedimentos foi na área de oftalmologia.

Na sexta, 23 pacientes, entre 43 e 81 anos, passaram por injeção intravítrea, aplicada diretamente no vítreo do olho para tratar doenças da retina, como degeneração macular, retinopatia diabética e edema macular.

No sábado, o mutirão incluiu diferentes cirurgias oftalmológicas: correção de ectrópio, dacriocistorrinostomia e simblefaroplastia. Também foram realizadas vitrectomias para casos de descolamento de retina e novas aplicações de injeção intravítrea.

Na ortopedia, três videoartroscopias de ombro direito também foram realizadas.

O prefeito Neto destacou que os mutirões consolidam o hospital como referência em saúde na região.

“Quando há compromisso e vontade de realizar, podemos alcançar o que prometemos. Uma de nossas bandeiras era recuperar o São João Batista, e nosso hospital voltou a ser referência em saúde para a população. Nosso agradecimento e reconhecimento a todos os profissionais envolvidos nos mutirões, que têm ajudado tantas pessoas a terem uma melhor condição de vida”, disse ele.