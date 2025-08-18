segunda-feira, 18 agosto 2025
Fale conosco

Mutirão de cirurgias no HSJB beneficia 55 pacientes em Volta Redonda

Procedimentos incluíram cirurgias oftalmológicas e ortopédicas

by Mayra Gomes

Foto: Divulgação

Volta Redonda – O Hospital São João Batista (HSJB) realizou, entre sexta-feira (15) e sábado (16), um mutirão de cirurgias que atendeu 55 pacientes. A maior parte dos procedimentos foi na área de oftalmologia.

Na sexta, 23 pacientes, entre 43 e 81 anos, passaram por injeção intravítrea, aplicada diretamente no vítreo do olho para tratar doenças da retina, como degeneração macular, retinopatia diabética e edema macular.

No sábado, o mutirão incluiu diferentes cirurgias oftalmológicas: correção de ectrópio, dacriocistorrinostomia e simblefaroplastia. Também foram realizadas vitrectomias para casos de descolamento de retina e novas aplicações de injeção intravítrea.

Na ortopedia, três videoartroscopias de ombro direito também foram realizadas.

O prefeito Neto destacou que os mutirões consolidam o hospital como referência em saúde na região.

“Quando há compromisso e vontade de realizar, podemos alcançar o que prometemos. Uma de nossas bandeiras era recuperar o São João Batista, e nosso hospital voltou a ser referência em saúde para a população. Nosso agradecimento e reconhecimento a todos os profissionais envolvidos nos mutirões, que têm ajudado tantas pessoas a terem uma melhor condição de vida”, disse ele.

 

 

Você também pode gostar

Pinheiral recebe ADR Sul Fluminense para parcerias estratégicas

Itatiaia realiza mutirão de espirometria para agilizar exames...

Semop-VR busca solução para conflitos entre moradores e...

Médio Paraíba lidera cobertura vacinal contra Influenza no...

Projeto escolar apresenta cultura japonesa a alunos de...

Prêmio Empreendedora RMSF será lançado com palestra em...

“Farmácia Solidária”: Projeto em Volta Redonda doa remédios...

Itatiaia recebe quase 3 mil itens de material...

Sebrae Rio participa do Caminhão da Caixa no...

Mário Sergio Cortella fará palestra em Volta Redonda...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996