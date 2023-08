Mutirão de exames preventivos e testes rápidos acontece nesta quarta-feira

Resende – A Secretaria Municipal de Saúde promove nesta quarta-feira (9) um novo mutirão de exames preventivos e de testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites B e C. Os atendimentos acontecem das 17h às 21h.

Para os exames preventivos, as pacientes precisam agendar o procedimento na unidade de saúde mais próxima da residência. As unidades de saúde abertas nesta quarta-feira serão: PSF Liberdade, Engenheiro Passos, PSF Paraíso, PSF Centro, PSF Novo Surubi, PSF Grande Alegria, Clínica da Família, PSF Cidade Alegria (Caixa d’água), PSF Nova Alegria e PSF Itapuca.

No dia do exame, as interessadas devem levar o CPF e/ou cartão do SUS. O prazo para o exame preventivo ficar pronto é de 30 a 45 dias, e o resultado deverá ser retirado pela paciente na unidade onde foi feito.

Também neste quarta, serão feitos testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites B e C, no mesmo horário, mas apenas no PSF Liberdade e Clínica da Família. Vale destacar que para os testes rápidos os moradores devem apresentar o cartão do SUS e um documento com foto. Não são necessários agendamento, encaminhamento e solicitação médica.

“Os mutirões de preventivo acontecem periodicamente para atender as mulheres do município. É fundamental que o exame seja feito anualmente, porém ainda há mulheres que há mais de três anos não realizam o exame”, disse o secretário de Saúde, Jayme Neto.

De acordo com ele, os mutirões têm sido feitos à noite justamente para atender mulheres que não conseguem fazer o exame durante o horário comercial – seja devido ao trabalho ou à rotina.

“Os exames preventivos ajudam na detecção do câncer de colo do útero e, se detectado no início, a mulher consegue ter um tratamento mais adequado. Além disso, também são realizados testes rápidos para a Sífilis, HIV e Hepatites B e C, para garantir a prevenção e o tratamento o quanto antes”, reforçou Jayme Neto.

Confira os telefones das unidades de saúde para o agendamento de exames preventivos

PSF Liberdade – (24) 3360-2890

Engenheiro Passos – (24) 3357-1870

PSF Paraíso – (24) 3354-6571

PSF Centro – (24) 3355-4511

PSF Novo Surubi – (24) 3360-5072

PSF Grande Alegria – (24) 3354-8178

Clínica da Família – (24) 3381-4201

PSF Cidade Alegria (Caixa d’água) – (24) 3381-6935

PSF Nova Alegria – (24) 3355-5003

PSF Itapuca – (24) 3360-5259