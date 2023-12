Mutirão em Barra do Piraí já realizou 235 operações de catarata e entrará em nova fase

Barra do Piraí – De acordo com a prefeitura, o mutirão ‘Zera Filas’ conseguiu realizar 235 operações de catarata, entre outubro e dezembro deste ano e entrará em uma nova fase de operações.

O secretário interino de Saúde, Dione Caruzo, falou sobre a reestruturação da Secretaria Municipal de Saúde e como a população está sendo respaldada. “Graças a uma série de ações, conseguimos convocar mais profissionais e estruturar uma Atenção Primária de qualidade, mas não paramos por aí. A outra tarefa foi diminuir as filas de exames, consultas e cirurgias, que estavam gigantes depois da pandemia”, comentou.

“Agora, estamos fazendo mutirões de exames com uma média excelente. Hoje, buscamos fornecer esse mutirão de catarata, uma cirurgia que muitos necessitam e que, no privado, custa cerca de R$ 12 mil. Então, é uma grande conquista para todos nós. Os mutirões já estão entrando em uma nova fase e, certamente, não iremos parar”, disse o secretário.

“Através de muita dedicação, a administração municipal está protagonizando grandes conquistas. Boas notícias não param de chegar. Muita coisa mudou, a evolução foi significativa. Em todas as áreas da Saúde, o trabalho está sendo feito com seriedade e comprometimento. Os mutirões são parte importante do que lutamos para oferecer aos barrenses. A vida das pessoas não pode esperar”, comentou o prefeito Mário Esteves.