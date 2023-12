‘Natal da Cidadania’ tem início com show de luzes decorativas e abertura da Casa do Papai Noel

Volta Redonda – O “Natal da Cidadania”, em Volta Redonda, foi oficialmente aberto na noite desta sexta-feira (8), com a abertura da Casa do Papai Noel, na Vila Santa Cecília, e o acendimento das luzes natalinas de LED espalhadas por diversos bairros do município. Centenas de pessoas acompanharam a solenidade de abertura oficial do Natal. O prefeito em exercício e diretor-geral do Hospital São João Batista, Sebastião Faria, representou o prefeito Neto e entregou as chaves da cidade ao Papai Noel.

O Bom Velhinho, que chegou em um triciclo do Falcões de Aço Moto Club, recebeu as chaves da cidade e vai distribuir brinquedos para as crianças que o visitarem na sua casinha entre 14h e 22h, até o dia 23. Para receber o Papai Noel em grade estilo, um repertório de músicas natalinas foi executado pela Fanfarra da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), além da Banda e do Coral Municipal. A Praça Brasil, como já é tradição, será o lar do Papai Noel em Volta Redonda até o dia 23 de dezembro.

“Mesmo estando de férias, me recuperando de uma cirurgia, pude acompanhar de longe toda montagem da decoração na Praça Brasil e garantir que a iluminação decorativa de LED alcançasse diversos bairros do município. O Natal é uma data muito especial e uma das festas mais esperadas em Volta Redonda. A Casa do Papai Noel, assim como toda cidade, está cheia da magia do Natal”, falou o prefeito Antonio Francisco Neto, desejando um Natal de paz e saúde para todos.

Também participaram da cerimônia de abertura os secretários municipais, os vereadores Renan Cury e Ednilsson Vampirinho e o deputado estadual Munir Neto. “A cada ano o ‘Natal da Cidadania’ está mais bonito. E tenho certeza que todo o trabalho e dedicação da comissão organizadora são recompensados quando veem o sorriso nos olhos de cada criança”, disse Munir.

“Essa festividade na Praça Brasil abre uma extensa programação que estamos preparando para um grande dezembro cultural. Serão diversas atividades realizadas com recursos próprios do município e através de parcerias, para proporcionar cultura e lazer gratuitos para nossa população”, contou o secretário de Cultura, Anderson de Souza, que destacou a presença da Feira de Artesanato, com opções de presentes exclusivos para o Natal.

O diretor-presidente do Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda), Paulo Cezar de Souza, que coordena a equipe do “Natal da Cidadania”, lembrou que a previsão é entregar 12 mil brinquedos gratuitamente para as crianças que forem à Casa do Papai Noel.

“As crianças recebem o presente das mãos do Papai Noel, mas uma equipe ajuda na organização com a distribuição de senhas. Além disso, as famílias podem aguardar sob uma proteção contra o sol e a chuva e ainda há banheiros químicos instalados na praça”, avisou PC, lembrando que é muito gratificante ver a interação da população durante o “Natal da Cidadania”, assim como na “Toca do Coelho”, na época da Páscoa, e no “Arraiá da Cidadania”, a tradicional festa de R$ 1,99. “São festas feitas com muito carinho pelo governo municipal para toda a população”, ressaltou.

O gestor do Banco da Cidadania, Ricardo Ballarini, disse ainda que a decoração criou cenários que remetem a uma minicidade do Papai Noel. “É um belo cenário para fotos, criado pela equipe do cenógrafo Paulo Bernardo, com 60% de material reciclado. Além disso, a iluminação enche os olhos de beleza. O túnel, com mais de dez mil luzes, deve repetir o sucesso dos anos anteriores como pano de fundo para as fotos; e as árvores, desta vez, ganharam bolas iluminadas”, falou, destacando a pequena roda-gigante, com cerca de três metros, como a novidade para 2023.

Luzes decorativas de LED estão nos principais centros comerciais

Além da Praça Brasil e da Rua 14, a iluminação do Natal também foi instalada nas avenidas Amaral Peixoto, no Centro; Nelson Gonçalves, entre os bairros Centro e Laranjal; Paulo de Frontin, Lucas Evangelista, além de praças no Aterrado; nas pontes Pequetito Amorim e Maurílio César. Ainda ganharam luzes de LED as avenidas Sávio Gama e Antônio de Almeida, no Retiro; e cinco ruas do bairro Santo Agostinho.

O diretor do Departamento de Elétrica e Iluminação Pública da prefeitura, Edmar Borges, afirmou que sua equipe trabalhou diariamente para iluminar o Natal de Volta Redonda. “Em apenas 15 dias conseguimos instalar mais 1,5 milhão de luzes de Natal. É um prazer ver as luzes decorando a cidade e encantando a população”.