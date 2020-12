Natal solidário para crianças chega às áreas rurais da região

Matéria publicada em 27 de dezembro de 2020, 16:09 horas

Sul Fluminense – A desigualdade social exige mudanças nas estruturas de poder e também atitudes solidárias. Segue o relato da ação solidária de um grupo de voluntários em Volta Redonda por ocasião do Natal. “Dá uma satisfação danada vermos as crianças alegres recebendo os brinquedos, os picolés e as balas. Notei, sentiram que não foram esquecidas no Natal.” Disse Nicholas Coutinho, da equipe de voluntários, que nos dias 19 e 22 de dezembro ofereceram brinquedos e guloseimas às crianças, em especial residentes nas áreas de posse da região Sul Fluminense. “A equipe de voluntários, já na 17º edição da atividade solidaria atendeu crianças no bairro Roma II, dois assentamentos de rurais em Pirai e a uma ocupação urbana no bairro Belmonte em Volta Redonda. Graças a solidariedade de muitas pessoas, nos juntamos a outro grupo e atendemos também crianças do assentamento rural em Ipiabas em Barra do Pirai.” Revelou Coutinho, membro da pastoral operária e conselheiro do MEP. Segundo ele mais de 250 crianças na faixa etária de o a 12 anos foram contempladas com brinquedos e roupas.

Mauricio Silva e Gladston Viera, ambos a equipe organizadora cuidaram de toda logística e cuidado com a destruição. “Organizamos tudo previamente, levamos em conta a pandemia. Ainda assim ainda temos alguns brinquedos organizados que chegaram após nossa distribuição, estamos contatando a pastoral da criança para ver como encaminhar”. Informou agradecido, Mauricio Silva. “ Informamos aos doadores o balanço geral das arrecadações em dinheiro e brinquedos. O excedente em brinquedos, que chegaram depois vamos encaminhar como afirmou Mauricio. ” Ressaltou Nicholas .

Outras iniciativas marcaram o tempo natalino

Há noticias de outras iniciativas bonitas de pessoas de comunidades que também fizeram brilho no Natal de muita gente. Destaco uma – Dona Vicentina Silva, 90 anos, moradora do bairro Aero Clube, desde 1994, doa cestas para os pobres.” Atendemos durante o ano cerca de 25 famílias, e neste Natal distribuímos 110 cestas, graças as doações e o apoio da Comunidade Eclesial Nossa Senhora do Loreto.” Disse Dona Vicentina, agradecida ao final da celebração dominical de hoje.