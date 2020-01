Navio Costa Pacífica com três mil turistas desembarca no Cais de Santa Luzia

Matéria publicada em 15 de janeiro de 2020, 17:30 horas

Angra dos Reis- Mais uma vez, Angra dos Reis é escolhida como ponto de parada de transatlânticos e, desta vez, os bons ventos trazem de volta o Costa Pacífica com cerca de três mil turistas para o Centro. O navio, após mudar sua rota de Búzios para Angra, desembarcará com turistas argentinos e brasileiros nesta quinta-feira (16), às 8h, no Cais de Santa Luzia.

A TurisAngra, juntamente com empresários locais, artesãos e órgãos de segurança, está preparando um grande aparato para receber esses turistas com comodidade e hospitalidade.

– Desta vez, fomos pegos de surpresa, mas uma surpresa maravilhosa com a mudança na rota. O capitão do navio resolveu vir para Angra e estaremos de braços abertos para receber cada um dos turistas. É sinal de que estamos atendendo as expectativas do público – destacou o presidente da TurisAngra, João Willy.

Com isso, aumentam-se a estimativa financeira que será injetada diretamente na economia local, movimentando ainda mais o comércio, agências de turismo e restaurantes. No total, até março, 45 navios terão desembarcado na cidade, com cerca de 160 mil turistas.