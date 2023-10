Neto e Cláudio Castro entregam Policlínica da Mulher após reforma

Volta Redonda – O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, e o governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, entregaram a Policlínica da Mulher Dr. Júlio Pereira Gomes, no bairro Aterrado, que passou por reforma geral e recebeu novos equipamentos. A cerimônia encerrou a passagem do governador pelo município nesta quarta-feira (4).

A reabertura da policlínica, que é referência para gestantes de alto risco e na prevenção ao câncer, ocorreu em comemoração à “Primavera Rosa” – campanha municipal de conscientização e prevenção ao câncer do colo do útero e de mama. A unidade recebeu investimento de R$ 1,75 milhão e retoma os atendimentos, que estavam acontecendo na sede da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em Niterói, a partir desta quinta-feira, 05.

O prefeito Neto fez questão de agradecer, mais uma vez, o apoio do governador Cláudio Castro na reconstrução de Volta Redonda. “São diversas obras em andamento, frutos de investimento do governo do estado. Na área da saúde, especificamente, agradeço à parceria da Secretaria de Estado de Saúde, hoje com Cláudia Mello à frente da pasta, mas sem esquecer o Dr. Luizinho (Luiz Antonio de Souza Teixeira Júnior), que esteve como secretário de Saúde até meados de setembro. Não posso esquecer também de agradecer ao secretário de Estado de Infraestrutura e Cidades, Uruan Andrade”, ressaltou Neto, lembrando que a cidade se tornou um canteiro de obras de grande importância para a população como a reforma da Policlínica da Mulher. “Parabéns a Conceição (secretária municipal de Saúde) e a sua equipe por conseguir que a saúde de Volta Redonda voltasse a ser referência no estado”, celebrou Neto.

“É gratificante estar em Volta Redonda para entregar projetos concluídos. É importante mostrar para a população que os investimentos viram realidade. Cumprir o prometido é tão importante quanto anunciar novas obras. E é com emoção que participo da entrega da Policlínica da Mulher. Perdi minha mãe, quando ela tinha 29 anos, vítima do câncer de mama, e é muito bom saber que este local garante a saúde da mulher, já salvou e vai salvar muitas vidas ainda”, disse o governador Cláudio Castro, avisando que os investimentos, principalmente na Saúde, Educação e Segurança Pública seguem acontecendo.

A secretária de Estado de Saúde, Cláudia Mello, destacou que a reinauguração da Policlínica da Mulher coincidiu com o “Outubro Rosa”, “ajudando a lembrar que o diagnóstico precoce é fundamental para um tratamento mais eficaz e a redução da mortalidade pelos cânceres de colo de útero e de mama”.

O deputado estadual Munir Francisco também esteve na cerimônia de entrega da policlínica e reforçou a importância da obra para a população. “Este local é referência para as nossas mulheres, que agora voltam a contar com um local confortável para receber o atendimento. Além disso, a unidade oferece ótimas condições de trabalho para os profissionais que aqui atuam”, falou.

“O imóvel foi totalmente reformado e modernizado por meio de programas do governo do estado”, afirmou a secretária municipal de Saúde de Volta Redonda, Maria da Conceição de Souza Rocha. Ela detalhou que o investimento de R$ 1,75 milhão foi dividido em R$ 1,1 milhão em infraestrutura nas áreas interna e externa, e R$ 650 mil na renovação de todos os equipamentos e mobiliário.

“Entre esses novos aparelhos estão: ultrassonografia com capacidade de gerar imagens em 4D, que possibilita a reprodução imagem tridimensional do feto – algo inédito pelo SUS (Sistema Único de Saúde); vídeocolposcópio; eletrocardiógrafo; cardiotocógrafo e carrinho de parada; sonar; macas motorizadas; e balança digital para que os profissionais tenham maior precisão no diagnóstico e tratamento. Além disso, também foi implantado na unidade o Prontuário Eletrônico e um novo sistema de chamada para facilitar o atendimento das usuárias na rede pública”, enumerou.

Presenças

Ainda estavam na cerimônia o vice-governador do Estado do Rio de Janeiro, Thiago Pampolha, que também ocupa a secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade; e os secretários de Estado da Mulher, Heloísa Aguiar, e de Turismo, Gustavo Tutuca. Os deputados estaduais Tande Vieira e André Corrêa e o prefeito de Pinheiral Edmar Barbosa. Além de secretários municipais de Volta Redonda e vereadores do município.