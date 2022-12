Neto entrega reforma da Praça da Bíblia - Diário do Vale

Matéria publicada em 22 de dezembro de 2022, 12:41 horas

Além do monumento, chafariz da área de convivência também foi reformado

Mais uma área de convivência da Cidade do Aço foi revitalizada. Localizada na Rua Gustavo Lira, a Praça da Bíblia recebeu diversos investimentos durante sua reforma. A entrega aconteceu na noite dessa quarta-feira, 21, quando o prefeito Antônio Francisco Neto, acompanhado de pastores e padres da cidade, fez a inauguração oficial das obras. A cerimônia contou com apresentação de parte dos músicos da Orquestra da Catedral das Assembleias de Deus do Laranjal do Ministério de Madureira.

O prefeito afirmou que as duas praças inauguradas em menos de uma semana ajudaram a fazer o Natal de Volta Redonda ainda mais bonito. “Trazer alegria para a população durante o Natal era um compromisso. E a reforma da Praça da Bíblia e da Praça José Roberto Domingues da Cruz ajudaram a dar luz e cor ao Natal da Cidadania. Além disso, vão permanecer embelezando a cidade durante todo o ano”, falou Neto.

Neto ainda agradeceu aos moradores e representantes das igrejas por prestigiarem a cerimônia de inauguração, e todos os envolvidos no trabalho de recuperação do local, principalmente as equipes do Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda) e da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), responsáveis pela obra. “É mais um espaço bonito e seguro”, completou.

O diretor-presidente do Saae-VR, Paulo César de Souza, lembrou que a reforma das duas fontes luminosas é parte de um projeto maior do prefeito, que é recuperar todas as 17 fontes do município. “Revitalizando as áreas de lazer e convivência, vamos devolver aos moradores a alegria de viver em Volta Redonda”, disse.

Os secretários municipais de Infraestrutura, Poliana Moreira, e de Ordem Pública, o tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa; o gestor do Banco da Cidadania, Fernando Martins; e o irmão do prefeito Neto, Marco Antônio Francisco, que preside a Associação Atlética Comercial, também prestigiaram a entrega da nova área de convivência.

Além deles, estavam na cerimônia o presidente do Conselho de Pastores de Volta Redonda, pastor Rodrigo Matias; o presidente da Catedral das Assembleias de Deus do Laranjal do Ministério de Madureira, pastor Rinaldo Silva Dias; e o vigário episcopal de Volta Redonda e pároco da Paróquia Santo Antônio, no bairro Niterói, padre Juarez Carvalho Sampaio, que representava o bispo da Diocese Barra do Piraí-Volta Redonda, Dom Luiz Henrique da Silva Brito; e muitos pastores e membros de diferentes igrejas.

Fernando Martins agradeceu ao prefeito pela restauração do memorial e lembrou o Dia da Bíblia, que é comemorado no segundo domingo de dezembro.

O presidente do Conselho de Pastores de Volta Redonda reforçou a gratidão ao chefe do Executivo municipal e falou: “Este lugar pertence a todos os cristãos”, afirmou o pastor Rodrigo Matias.

O padre Juarez Sampaio leu trecho da Bíblia que convida a todos a serem filhos de Deus e lembrou a inauguração da praça e do memorial em 2004. “É muito bom estar aqui novamente com o prefeito Neto e em mais um momento de oração”.

O pastor Rinaldo Silva Dias comemorou a união, a paz e a palavra de Deus, independentemente da denominação religiosa, e lembrou o pastor Paulo Leivas Macalão que dá nome à praça. “Ele foi um dos responsáveis por tornar a Assembleia de Deus do Ministério de Madureira a maior Igreja do Brasil e do mundo em coesão”, falou.

Obras – Segundo a prefeitura, parte das pedras de granito foram substituídas e toda estrutura foi lavada e pintada. O sistema da fonte luminosa, que havia sido depredado, também foi trocado e a praça recebeu pintura e manutenção no piso, bancos e no revestimento do chafariz, além de tratamento paisagístico, pintura de meio-fio e nova iluminação.

Novas inaugurações

Os músicos da orquestra também participaram da inauguração da reforma da Praça José Roberto Domingues da Cruz, no bairro Laranjal, na última sexta-feira, 16, e vão tocar no encerramento do Natal da Cidadania, na próxima sexta-feira, 23, na Praça Brasil. O evento, que vai começar às 18h, ainda terá concerto e cantata de Natal com a Banda e o Coral Municipal e show de luzes.