Neto entrega reforma da UBSF do Jardim Belvedere em VR

Volta Redonda – O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, participou nesta sexta-feira (25), da cerimônia de entrega da reforma geral da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Vereador Onicio Zamboti, no bairro Jardim Belvedere. A reforma integra o grupo de seis unidades que estão sendo revitalizadas pelo Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban) para beneficiar cerca de 30 mil pessoas. O total investido é de cerca de R$ 800 mil.

“Uma satisfação imensa estarmos entregando esta reforma, que deixou a unidade muito mais bonita. Volta Redonda hoje é uma referência na saúde pública, principalmente, porque temos uma gestora maravilhosa, que é a Márcia Cury, e uma equipe campeã, muito competente. Volta Redonda já teve um índice de participação do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) de 5,8% e hoje é 1,8%. Mesmo assim, com esta dificuldade na arrecadação, estamos conseguindo reformar e construir unidades básicas de saúde, ampliar nossos hospitais e investir na melhoria da nossa saúde pública”, destacou o prefeito Antonio Francisco Neto, agradecendo também o apoio da Câmara Municipal de Vereadores.

Com cerca de 180 dias de duração, a reforma da UBSF Jardim Belvedere representa um investimento total de pouco mais de R$198 mil na unidade, que tem uma área total construída de 462m². Ela é composta por cinco consultórios, recepção com sala de espera e dois banheiros, sala de prontuário, administração, nebulização, gerência, esterilização, sala de reunião, almoxarifado, copa e vestiário com banheiros, entre outras dependências.

Quanto aos serviços realizados, eles incluem: reparos internos e externos; reparos na cobertura, com substituição de telhas, impermeabilização, implantação de novos tubos de descida e cobertura das caixas d’água; recomposição de beiral e platibanda; implantação de pingadeiras; recomposição de piso da calçada; capina; emboço das paredes externas e muros; pintura geral de toda unidade; repintura de grades; pintura de portas e piso; assentamento de pastilhas; implantação de cobertura em placa de policarbonato na entrada; substituição de uma parte do piso da entrada para acertar o caimento; e substituição de esquadrias e de aparelhos hidráulicos, sanitários e elétricos.

“Essa reforma representa o nosso compromisso com uma Atenção Básica mais acolhedora, moderna, preparada para cuidar bem da saúde de todos vocês. Nós estamos trabalhando incansavelmente para fortalecer a prevenção e a promoção à Saúde, oferecendo um atendimento mais humanizado e eficiente para toda a população”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Márcia Cury, que parabenizou toda a equipe da unidade. “A população elogia muito o atendimento da aqui. Toda a equipe está de parabéns.”

O deputado estadual Munir Neto também esteve presente na entrega da reforma da UBSF Jardim Belvedere e ressaltou que esta foi a terceira unidade inaugurada durante o mês de aniversário de 71 anos de Volta Redonda – celebrado em 17 de julho.

“Estive no São Sebastião, depois no Roma II e hoje aqui no Jardim Belvedere. Isso mostra que a Prefeitura está olhando por toda Volta Redonda, já que são unidades que vão alcançar a população em diferentes áreas da cidade. Não canso de falar que tive a honra de ser secretário municipal de Assistência Social por 15 anos, ter ajudado o município avançar nesta área, e hoje, como deputado estadual, tenho que levar este trabalho que é feito aqui pelo Neto e o seu secretariado para todo o estado do Rio”, ressaltou.

O evento contou também com a participação de diversas autoridades municipais, como os secretários municipais de Ordem Pública, Coronel Henrique, de Esporte e Lazer, Rose Vilela, e de Proteção e Defesa Animal, Paulinho AP; além dos vereadores Paulinho do Raio-X, Rodrigo Duarte, Neném e Luciano Mineirinho, entre outros.

Homenagem

A Unidade Básica de Saúde da Família do Jardim Belvedere leva o nome de Onicio Zamboti. Natural de Varginha (MG), trabalhou por 27 anos como metalúrgico na CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), foi vereador no período de 1977 a 1982, diretor da Cohab/VR (Companhia de Habitação de Volta Redonda), militou no Sindicato dos Metalúrgicos e foi supervisor na Rádio Cidade do Aço.

A cerimônia contou com a participação de familiares do homenageado, entre eles o filho Luís Cláudio Zamboti, que agradeceu a homenagem e falou sobre a importância da unidade de saúde para o bairro.

“Só tenho que agradecer ao prefeito Neto por tudo o que vem fazendo pela Saúde de Volta Redonda. Sou usuário do SUS (Sistema Único de Saúde), utilizo a unidade e sou sempre muito bem atendido por todos. Muito obrigado mesmo, Neto, Volta Redonda só tem que agradecer por tudo o que fez e vem fazendo por nossa cidade, principalmente na área da Saúde”, agradeceu.