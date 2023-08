Neto recebe comerciantes para debater obras na Rua 33, na Vila Santa Cecília

Volta Redonda – O prefeito Antônio Francisco Neto recebeu na quinta-feira (31) o presidente da Associação Comercial, Industrial e Agropastoril (Aciap-VR), Maycon Abrantes, e um grupo de empresários que atua na Rua 33. O objetivo do encontro, segundo Neto, foi falar sobre o andamento da obra e ouvir as prioridades dos comerciantes do local.

“Apesar de estar com o tráfego de veículos restrito, o comércio de produtos e serviços na Rua 33 segue atendendo à população. O acesso de veículos pode ser feito pelas ruas transversais e está liberado para pedestres. Além disso, vamos pedir ao construtor responsável pela obra que acelere a instalação de calçadas em alguns trechos”, ressaltou o prefeito.

Durante o encontro, ficou decidida uma reunião com o representante da empreiteira responsável pelas obras e os comerciantes do local, com a presença do fiscal da prefeitura. O encontro acontece nesta sexta-feira (1º).

“A conversa direta com o construtor vai mostrar as principais necessidades dos comerciantes para minimizar os transtornos causados pela obra. Mas posso adiantar que também estou em contato direto com ele, cobrando agilidade no processo.

Quero garantia de que no início do próximo mês de dezembro o acesso esteja liberado”, falou o prefeito, que também pediu ajuda da Guarda Municipal para que a obra siga no período noturno.

O presidente da Aciap-VR, Maycon Abrantes, trouxe os comerciantes para conversar com o prefeito Neto e agradeceu a receptividade. “O prefeito foi muito sensível aos problemas que os comerciantes estão enfrentando e prometeu cobrar do construtor que ouça e atenda os pedidos mais urgentes dos empresários”, afirmou.