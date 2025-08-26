terça-feira, 26 agosto 2025
Fale conosco

No Abraão, Ilha Grande em Ordem interdita área transformada em lixão

Neste fim de semana, agentes do programa atuaram na Praia de Freguesia de Santana

by alice couto

Foto: Divulgação

Angra dos Reis – Uma área utilizada para descarte irregular e acúmulo de lixo foi interditada pelo Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis (Imaar) nesta terça-feira (26), na Vila do Abraão, Ilha Grande. O órgão da Prefeitura de Angra, que atuava na região em mais uma etapa do programa Ilha Grande em Ordem, determinou que a limpeza do local seja realizada em até 24 horas. Caso contrário, a regional, em conjunto com a concessionária de limpeza urbana do município, a Angra Meio Ambiente (AMA), fará a remoção dos materiais.

Durante a vistoria, o Imaar também notificou e interditou dois imóveis em situação irregular. A Vigilância Sanitária deu continuidade às inspeções já em andamento e interditou um local que apresentava condições sanitárias precárias.

O Ilha Grande em Ordem tem como objetivo garantir o ordenamento urbano, coibir práticas irregulares e reforçar a proteção ambiental e sanitária. Além do Imaar, participaram da operação a Secretaria Executiva da Ilha Grande, a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária.

Também nesta terça (26) uma segunda equipe do Imaar esteve em outras regiões do município, aplicando quatro notificações e quatro embargos, dois na Praia de Araçatiba, também na Ilha Grande, e dois na Ilha da Gipoia.

Ilha Grande em Ordem em Freguesia de Santana

No último sábado (23), o Ilha Grande em Ordem esteve na Praia de Freguesia de Santana. A equipe avaliou a atuação do comércio ambulante na região e verificou a ocupação de espaços públicos. Durante a operação, os comerciantes que estavam em desacordo com a legislação foram orientados a se legalizar. Uma notificação foi emitida.

A Capitania dos Portos também realizou abordagens a prestadores de serviços que ofereciam aluguel de jet ski para passeios turísticos. Durante a fiscalização no mar, uma lancha foi apreendida pela Marinha por falta da documentação obrigatória.

Você também pode gostar

Reprovados no exame do Detran que pagaram novo...

Parque Mambucaba se prepara para etapa do XTERRA...

Motorista de Kombi fica ferido em colisão na...

Barra do Piraí promove concurso de culinária para...

Resende lança plataforma “Contrata + Brasil”

Castro recebe atletas da Ginástica Rítmica

DPU inaugura atendimentos em Resende

Paraty inicia nova temporada de concertos da Casa...

Anunciado pelo Botafogo, Gabriel Bahia deixa o Voltaço

Rio de Janeiro sedia 3º Encontro Nacional sobre...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996