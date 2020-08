No Dia Nacional do Voluntariado direção do Mep fala sobre a importância da data

Matéria publicada em 28 de agosto de 2020, 10:49 horas

Volta Redonda- Celebrado todo dia 28 de agosto desde 1985, o Dia Nacional do Voluntariado é uma daquelas datas que não deveria nunca passar despercebida, e foi justamente por isso que o Mep (Movimento Ética na Política), que sempre dependeu da boa vontade de seus voluntários para realizarem um bom trabalho, resolveu lembrar do dia.

De acordo com José Maria da Silva, Zezinho, secretário geral do Mep, a data é uma oportunidade para lembrar e referenciar pessoas, como Herbert de Souza, o Betinho, que na década de 1990, fez uma ‘revolução no ato de doar-se.

Zezinho lembra que historicamente, no Brasil, o trabalho voluntariado sempre se fez presente. E Betinho, com a sua humanidade ética e o seu potencial articulador, concretizou a campanha contra a fome ‘cada um faz a sua parte.

– O movimento cresceu e teve adesão fantástica, somado ao fato que fez, na sequência, culminar o ‘movimento nacional pela ética na política’- disse.

Segundo Zezinho, entre o final do ano de 1996 e início de 1997, na esteira da provocação suscitada por Betinho, e também da Campanha da Fraternidade da CNBB(Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), o Mep em Volta Redonda nasce focado nas ações de incentivo à ‘ética do cuidado’ para com o erário público.

“O Mep vem de público, diante de um cenário brasileiro sombrio e repleto de manipulações e incertezas, porém marcado por sinais que nos levam a acreditar em um país melhor. Basta ver a solidariedade diante da pandemia”, lembrou.

E em meio a esse cenário, o Mep agradece aos 80 voluntários(as) ligados ao movimento, que não medem esforços no ato de doarem-se. Os programas do Movimento, ligados à política, à educação e ao meio ambiente, já somaram ao longo de 23 anos, centenas de benefícios que proporcionaram o ressarcimento de dinheiro público, centenas de encaminhamentos sociais (inclusão dos pobres), participação em inúmeras campanhas pela ética, reparações socioambientais, defesa dos direitos humanos, inclusão de pessoas às universidades, centenas de ações socioambientais, dentre outras.

Há, também, Ressaltou Zezinho a lembrança de tantos voluntários que já fizeram sua ‘travessia’ e daqueles incógnitos que passam a vida fazendo o bem. “Aos amigos do Mep, gratidão pela presença ativa e solidária. Vocês são sinais de múltiplas possibilidades na vida das pessoas e do ambiente”, declarou agradecido.