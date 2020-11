No mês do ‘Novembro Azul’, GAPC incentiva o esporte como forma de prevenção ao câncer masculino

Matéria publicada em 11 de novembro de 2020, 08:33 horas

Entidade lança ‘Desafio virtual Novembro Azul Superação 48h’

Volta Redonda- Neste mês de campanha de prevenção ao câncer de próstata, conhecido como ‘Novembro Azul’, o GAPC – Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer de Volta Redonda está lançando um desafio aos homens e mulheres que apoiam a causa, e assim como o GAPC acreditam que a prevenção é o melhor remédio.

Por isso, sabendo da importância da prática de atividade física para melhoria de qualidade de vida e saúde, o GAPC criou o ‘Desafio virtual Novembro Azul Superação 48h’, que tem como objetivo desenvolver a prática de corrida e ciclismo em prol da prevenção ao câncer de próstata, mostrando assim o apoio e solidariedade que a entidade tem aos homens que estão em tratamento do câncer e alertando os demais da necessidade de se cuidar.

De acordo com os organizadores do evento, o ‘Desafio Virtual Novembro Azul’ terá a duração de 48 horas, para todas as modalidades.

Para quem gosta de atividades físicas e de enfrentar novos desafios, os interessados em participar poderão se inscrever entre os dias 08 a 19 de novembro, e será cobrado uma taxa de R$29,90 pela inscrição.

Os participantes inscritos terão 48h para concluir o desafio, que terá início no dia 20 de novembro no horário de 00:00h, terminando no dia 22 de novembro no horário de 00:00h, ou seja, 48h.

Segundo as regras do Desafio, os participantes inscritos terão que cumprir metas como no caso do Desafio de corrida:

– 5km (iniciante); 10km (intermediário) e 20km (avançado).

Já no Desafio de ciclismo serão 120km (speed) e 100km (MTB).

Conferência

A conferência das metas serão computadas nos grupos criados pelo organizador para cada modalidade e divulgado pelo mesmo para cada atleta participante e deverá fazer sua postagem no grupo através de dispositivos gps.( Ou strava)

O controle será feito em quilômetros percorridos e o tempo de cada modalidade.

A organização irá computar apenas o que for postado no grupo.

Em relação ao resultado, ele será exposto no grupo do WhatsApp e nas redes sociais do GAPC 48h após o término do desafio, no dia 24 de novembro até 00:00h.

Em relação a premiação, ela será enviada entre o dia 25/11/2020 a 30/11/2020.

Lembrando que os 3 primeiros no geral para cada modalidade receberão um troféu (km + melhor tempo).

E cada participante que concluir o desafio receberá uma medalha e certificado.

*Maiores informações através do telefone 24-998727784