No terceiro dia de entrega, mais de 30 mil sabonetes são doados à população de Volta Redonda

Matéria publicada em 27 de março de 2020, 18:11 horas

Volta Redonda– A prefeitura continua com a distribuição gratuita de sabonetes para à população. Ao todo, 60 mil sabonetes foram doados pelos supermercados do município e, até agora, mais de 30 mil unidades já foram entregues aos moradores de vários bairros. O objetivo da ação é colaborar para que os moradores possam higienizar as mãos, evitando assim uma das formas de contaminação do Covid-19, o novo coronavírus.

Nesta sexta-feira (27) foram entregues mais de 14 mil sabonetes nos bairros: Três Poços, Mariana Torre, Belmonte na área de posse Dom Waldyr, Padre Josimo, Siderlândia, Santo Agostinho, Santa Cruz, Santa Cruz II e Morro do Urubu, Candelária e Roma.

O prefeito Samuca Silva disse que todas as medidas de prevenção estão sendo adotadas para evitar a contaminação do vírus em novos moradores. E destacou que mais sabonetes ainda serão entregues para a população de Volta Redonda.

– Além desses sabonetes que já estão sendo distribuídos pelas equipes da prefeitura de Volta Redonda, ainda vamos realizar a compra de mais 50 mil unidades para que também sejam utilizadas na higienização pela população de nossa cidade. Essas medidas evitam que o vírus circule, infectando várias pessoas. E peço que a população tenha calma, fique em suas residências e intensifique os hábitos de higiene – recomendou.

Para Júlia Lopes essa ação é de grande relevância para a população.

– Muitas pessoas não sabem sequer a forma correta de se lavar as mãos. E essa ação incentiva a população a manter a higiene e também possibilita que elas tenham acesso a este recurso importante, que é o sabonete – falou a jovem.

Segundo Vivian de Oliveira, moradora do bairro Roma, a população carente da cidade precisa ser incentivada.

– Como isso é motivador. Minha vizinha está desempregada e qualquer ajuda é importante neste momento. É muito bom ver a prefeitura agindo dessa forma – afirmou.