Nova diretoria busca reestruturação e novos projetos para o Jeep Clube VR

Volta Redonda – O Jeep Clube Volta Redonda empossou no mês de agosto, sua nova diretoria eleita formada pelo presidente Alex Noronha e vice-presidente Leonardo Ramos, além do diretor de eventos, Bruno Soligo e da diretora financeira, Nathália Rodrigues.

Segundo eles, o objetivo da gestão é fortalecer o esporte 4×4 e Off-Road no Sul Fluminense, tanto para veículos quando para motos, em diversas modalidades, unindo os vários grupos existentes movidos pela mesma paixão, levando o nome da região em eventos nacionais.

O Clube tem 41 anos e é pioneiro na região, além de ser o 2º Jeep Clube mais antigo do país e com isso, a nova equipe pretende resgatar ações sociais que eram promovidas, como a trilha do brinquedo, onde são arrecadados presentes no mês de outubro para distribuir em comunidades no dia das crianças. Serão resgatadas também a campanha do agasalho, a trilha de natal e campanhas para a população idosa. Na lista de novos projetos, está a realização de eventos nos municípios que compõem a região.

“Inclusive, tivemos uma reunião com a prefeitura de Quatis, que se prontificou em nos dar todo o apoio necessário para a realização de um evento off-road inédito na região”, disse o presidente Alex Noronha. “Ainda nesse mês de setembro, vamos fazer um evento piloto em Ipiabas (Barra do Piraí) em uma propriedade particular, mas que queremos fazer em parceria com apoio da prefeitura em um futuro próximo”, completou.

O aumento na participação do público feminino é outro ponto importante para a gestão, que busca aumentar o número de mulheres atrás do volante e não só como carona. Para isso, serão promovidos treinamentos de condução e navegação fundamental para a participação nas competições.

O presidente agradeceu ao Diário do Vale pelo apoio: “É justamente esse apoio que estamos recebendo de muitas pessoas e empresas, a credibilidade que nos estão dando, nos faz ter mais responsabilidade a cada dia, sem parceria não conseguimos fazer nada, nossos patrocinadores e poder público são fundamentais e terão toda nossa atenção. Nossa gestão será movida pela união e transparência, com prestação de contas mensais à todos que nos ajudarem”, frisou. Ele completou ainda afirmando que este é “um sonho a ser realizado, é ter nossa sede no município de Volta Redonda, assim podemos nos reunir semanalmente em um só lugar”.

Quem tiver interesse em participar do JCVR, basta entrar em contato pelo instagram @jeepclubevoltaredonda ou pelo facebook Jeep Clube Volta Redonda