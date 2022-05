Nova edição da Feira de adoção animal é sucesso em Porto Real

Matéria publicada em 2 de maio de 2022, 16:11 horas

Porto Real- Um sucesso, assim pode ser definida a 4ª edição da Feira de adoção animal que aconteceu no sábado, 30, no Horto Municipal em Porto Real, o evento, coordenado pela Vigilância Sanitária, com o apoio do Grupo Segunda Chance Animal e do Centro Integrado de Recolhimento, Assistência e Controle de Animais, CIRAC – Porto Real, renuiu crianças, adolescentes, jovens e adultos que se encantaram com os animais oferecidos para adoção responsável.

Segundo Gilliane Virgílio, que é funcionária da Vigilância e integrante do Grupo Segunda Chance Animal, esta foi mais uma edição de sucesso da feira, que deve ter a 5ª edição dentro dos próximos meses. Cássia Pitasse, Coordenadora da Vigilância Sanitária, frisou a importância da realização da Feira, que além das adoções, passa informações muito relevantes para a saúde e o trato no cuidado com os animais. Laís Lamim, também voluntária do Grupo Segunda Chance Animal e que trabalha na Vigilância Sanitária Municipal, agradeceu todos as pessoas que visitaram a feira, que adotaram e concluiu dizendo que os animais merecem ser tratados com amor, afinal eles também têm sentimentos. “Esperamos mais adesão na próxima edição, pois adotar é também um ato de amor” – destacou Laís.

Seis animais foram adotados e ganharam um lar onde serão cuidados com amor e carinho. Foram 5 cães, três filhotes e dois adultos e um gato. O vereador Juan Pablo, um grande defensor dos animais, inclusive atuante em recolhimento e cuidados diretos com os pets, esteve prestigiando o evento. O Prefeito Alexandre Serfiotis parabenizou todos os envolvidos na realização da Feira e destacou que todos têm responsabilidade no cuidado com os animais. “Acabei não resistindo a tanta fofura e adotei mais dois cães” – comentou e frisou que sempre foi um defensor da causa animal, pois são seres vivos que sentem igual aos humanos a dor, a fome, o frio, o medo e sofrem quando estão precisando de maiores cuidados devido a problemas de saúde. “Respeitar os animais é um dever de todos nós” – concluiu o prefeito Serfiotis.