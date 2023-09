Nova rota do desenvolvimento: Rodovia Mario Esteves será usada para acessar Hospital de Vargem Alegre e para expansão industrial

Barra do Piraí – O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, e o presidente da Câmara, Rafael Couto, inauguraram nesta quinta-feira (14), as obras de asfaltamento da rodovia que liga o centro da cidade ao Distrito de Vargem Alegre. Batizada de Rodovia Mario Esteves, a estrada possui 12km e fará o acesso do morador ao Hospital Joaquim José Couto, que está sendo reformado com capacidade de 280 leitos. A rodovia e o hospital estão sendo reformados com recursos do governo do Estado e da prefeitura. Além disso, o novo acesso pode oferecer áreas para o desenvolvimento de polos industriais e a expansão econômica com a geração de emprego e renda.

“Há anos, assumimos esse compromisso com a população de Barra do Piraí: asfaltar os 12 km dessa estrada. Na época que anunciamos esse trabalho, surgiram muitas críticas e desconfianças, mas hoje estamos aqui com o dever cumprido. Essa é uma marca da determinação do poder público em levar o melhor até à população do município. Deixo meus agradecimentos a todas as secretarias envolvidas no processo e à governabilidade oferecida pela Casa Legislativa”, frisa o prefeito”

Mario ainda aponta para o Hospital Joaquim José Couto como uma das razões que levaram à execução do serviço. “Outra motivação para a realização dessa benfeitoria foi o novo hospital regional que está sendo construído em Vargem Alegre e que passará ao lado da estrada. O local atenderá todos os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, oferecendo 280 leitos. Segundo a norma técnica do Ministério da Saúde, são necessários seis profissionais para cada leito, portanto, 1680 empregos. Esse hospital já movimentou, significativamente, a economia da cidade no passado, e posso afirmar que voltará no futuro”, finaliza o chefe do Executivo.

As obras de asfaltamento e drenagem da via que interliga Barra do Piraí, por meio do bairro do Cantão, e o distrito de Vargem Alegre ainda possibilita o fluxo entre o Centro da cidade e o distrito sem ter a necessidade de passar pelo pedágio da rodovia Lúcio Meira (BR-393).

O trabalho foi uma realização conjunta entre as secretarias de Obras Públicas, de Agricultura e de Serviços Públicos. A primeira ficou responsável pela aplicação da massa asfáltica e as outras duas estiveram por conta da preparação do solo para o recebimento dessa pavimentação. Na quarta-feira, 06, foi inaugurado o asfaltamento do trecho que liga o Cantão até a antiga BR-Metals, e, agora, foi a vez da estrada principal.