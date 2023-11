Nova UBM entrega bolsas de estudo a alunos de escolas estaduais do Sul Fluminense  - Diário do Vale

Sul Fluminense – O reitor da Nova UBM, Bruno Lemos, faz a entrega de duas bolsas de estudo de 100%, além de um PlayStation 5, a alunos que participaram do Encontro do Ensino Médio, realizado pela instituição no dia 27 de outubro. Ao todo, 40 escolas do Sul Fluminense e 1500 alunos participaram do evento.

O primeiro contemplado com uma bolsa de estudos na modalidade presencial foi um aluno do Colégio Estadual Américo Pimenta, de Quatis. O segundo foi um aluno do Ciep 295 – Professora Glória Roussim, de Volta Redonda. Na segunda-feira (13), ele receberá uma bolsa de estudos integral para a modalidade de ensino à distância.

O ganhador do PlayStation 5, sorteado durante o Encontro do Ensino Médio, foi um aluno do Ciep 291 – Dom Martinho Schudle, em Pinheiral.

“A educação básica prepara para o ingresso no Ensino Superior. A Nova UBM está à disposição de vocês. Nosso papel é auxiliar para que todos tenham uma chance de cursar uma faculdade. Cada um escolhe seu caminho, mas penso que uma graduação faz toda a diferença na hora de construir uma carreira”, disse Bruno Lemos aos alunos, acrescentando que a instituição está com inscrições abertas, até o dia 30 de novembro, para o Concurso de Redação.

O concurso é voltado para alunos de escolas públicas que se enquadrem nos critérios do edital, que pode ser acessado no site da UBM. O primeiro lugar receberá uma bolsa de 100%; o segundo, de 75% e o terceiro, de 50%.

O reitor destacou também o projeto ‘Eu, Cidadão Fluminense’, que concederá 300 bolsas de estudo de 50% para quaisquer cursos da UBM e outras 50, de 100%, para quem deseja se graduar em Música.

Para mais informações sobre as bolsas de Música para 2024 e sobre o programa ‘Eu, Cidadão Fluminense’, basta acessar o site www.ubm.br ou entrar em contato pelo telefone (24) 3325-0247.