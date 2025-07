Nova UBM recebe feirão de empregos com vagas em diversas áreas

Barra Mansa – A Nova UBM (Centro Universitário de Barra Mansa) sediará, no dia 16 de agosto, o Feirão de Empregos Barra Mansa, iniciativa voltada à inserção e reinserção de profissionais no mercado de trabalho. A ação ocorre em parceria com a ACIAP-BM (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa) e será realizada das 8h às 13h, no Salão Nobre da instituição.

Voltado a candidatos com diferentes níveis de experiência, o evento reunirá empresas de diversos setores, que estarão com vagas abertas e prontas para receber currículos. Além disso, haverá atendimento para orientação profissional, encaminhamento para processos seletivos e troca de informações entre empresas e trabalhadores.

A expectativa dos organizadores é atrair um público expressivo, em especial pessoas em busca do primeiro emprego, profissionais desempregados ou interessados em redirecionar a carreira.

Empresas interessadas em participar do feirão podem entrar em contato com a ACIAP-BM pelos telefones (24) 3323-4861 ou pelo WhatsApp (24) 99907-4475.