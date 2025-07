Nova UBS do bairro Coimbra começa a ser construída em Barra do Piraí

Barra do Piraí – A Secretaria Municipal de Obras Públicas de Barra do Piraí iniciou a construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro de Coimbra. Nesta terça-feira (22), foi finalizada a demolição da antiga unidade, que, pelo pouco espaço e desgaste das estruturas, já não atendia às demandas da população do local de maneira eficiente. A nova UBS será construída no mesmo local das antigas instalações, na Rua Reverendo Abdias Ferreira Nobre.

A secretária de Obras Públicas, Maria Ilma de Andrade, reforçou essa ideia e apresentou um esboço final do projeto.

“O posto de saúde do Coimbra tinha um espaço muito reduzido e estruturas já deterioradas que impediam que o serviço fosse prestado de maneira plena à população. Além disso, no mesmo terreno desta antiga unidade existia um Jardim de Infância que já havia sido desativado há anos. Por isso, no projeto da nova UBS agregamos os dois espaços para construirmos uma unidade de saúde maior, mais confortável, acessível e segura para os habitantes”, disse Maria Ilma.

O secretário de Saúde e vice-prefeito, Cristiano Almeida, destacou que “todo o processo de homologação e contratação da empresa responsável pelo trabalho foi feito de maneira transparente e responsável, assim como qualquer trâmite de nossa gestão. Entendemos que essa UBS será um marco em nossa gestão, e estamos muito contentes pelo bem que faremos a toda população do Coimbra, que há anos espera por isso”, afirmou Cristiano Almeida.

De acordo com o Decreto Municipal nº 761, de 6 de junho de 2025, mais de 85% do valor total das obras será pago com recursos do Governo Federal, através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), um projeto de investimentos coordenados pela União Federal para impulsionar o desenvolvimento nacional em diversas áreas. O restante do valor será pago com recursos próprios da prefeitura.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, ressaltou a importância do PAC para a gestão da prefeitura e enalteceu a assertividade do emprego dos recursos federais e municipais.

“Estamos empregando os recursos federais e municipais da maneira correta. Os investimentos do PAC serão de grande relevância na construção dessa obra, visto que o gasto de nossos recursos próprios estará reduzido a menos de 13% do valor total dessa obra. Essa, sem dúvidas, será uma grande conquista para os moradores do Coimbra e para a administração municipal”, destacou a prefeita Katia Miki.