Novas medidas da AAP-VR visam proteger os associados contra o novo coronavírus

Matéria publicada em 24 de março de 2020, 16:01 horas

Volta Redonda- A preocupação com o constante aumento dos casos de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus (Covid-19) no país e no mundo chamou a atenção dos profissionais de diversos setores da AAP-VR (Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda). Com o objetivo de dar mais segurança aos seus associados e funcionários, a equipe se reuniu no dia 16 de março para elaborar estratégias para o enfrentamento do novo vírus.

De acordo com a médica geriatra e responsável técnica, Maria Stela Motta Santos, a AAP-VR apresenta uma grande responsabilidade social e como seu público alvo é a pessoa idosa, foi decidido a realização de algumas medidas no sentido de proteger esta população, para atuar de acordo com as orientações do Ministério da Saúde e dos conselhos profissionais.

Segundo a geriatra, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), orienta que consultas, exames e cirurgias que não se enquadrem em casos de urgência sejam adiados, para evitar que pessoas saudáveis frequentem unidades de saúde e possam a vir se contaminar. Lembrando que um dos pilares para a contenção desta pandemia é evitar aglomerações e restringir o contato social.

– Não temos dúvidas que a paralização temporária dos atendimentos é a melhor solução para proteger os idosos. No edifício CBS, onde trabalhamos com consultas eletivas, ou seja, são consultas agendadas previamente. Estamos dando suporte por telefone, fazendo receitas, avaliando exames que sejam necessários para o estabelecimento de conduta terapêutica, e orientando no que for necessário – esclarece.

Já no CPSI (Centro de Prevenção à Saúde do Idoso) onde quase todas as atividades são em grupo, muitos usuários já estavam avisando que não viriam e estavam cobrando uma posição da AAP-VR.

– Novamente baseados na importância do isolamento social para a contenção da doença, a interrupção das atividades é a melhor medida no sentido de evitar possível contaminação. É importante ressaltar, que os funcionários e os profissionais de saúde, também precisam se proteger, e participar das medidas para prevenção e contenção do Covid-19. Por isso acredito que a interrupção desses serviços não vai comprometer a saúde física e mental dos idosos, muito pelo contrário, vai favorecer que eles se previnam desta doença – afirmou.

Segundo a geriatra Stela Santos, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG) destaca a importância dos cuidados com a saúde do idoso relacionados ao Covid-19. Pesquisas têm demonstrado maior vulnerabilidade entre idosos quanto à incidência da nova pandemia.

– Existe a imunosenescência, que é um processo natural do envelhecimento que diminui a capacidade do sistema imunológico e pode deixar a pessoa idosa mais suscetível às infecções em geral. Já os idosos que apresentam comorbidades (associação de duas ou mais doenças), por exemplo, diabetes, hipertensão arterial, problemas pulmonares, apresentam mais riscos de desenvolver o Covid-19 nas formas graves – alerta.

De acordo com a geriatra, os familiares estão recebendo as orientações necessárias por telefone, e em caso de emergência, devem procurar o Serviço de Pronto Atendimento. É importante ressaltar que os funcionários e profissionais da saúde, também precisam se proteger realizando principalmente a redução do contato social e evitar as aglomerações.

– A pandemia do coronavírus está provocando inúmeras mudanças na sociedade e o fato do isolamento social vai fazer que as pessoas se aproximem mais em termos de convivência, de trocas. Chegou o momento de cuidarmos de nossos idosos, sem estresse, oferecendo opções de lazer dentro da família, conversando mais e buscando o equilíbrio destes novos desafios – finaliza.

Por Júlio Amaral